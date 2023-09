Елена Остапенко отстрани шампионката на US Open Ига Швьонтек

Латвийката Елена Остапенко отстрани защитаващата титлата си и №1 в световната ранглиста при жените Ига Швьонтек (Полша) в четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис и се класира за четвъртфиналите.

20-ата в схемата Остапенко надделя над водачката в схемата Швьонтек след обрат с 3:6, 6:3, 6:1 за час и 49 минути игра.

Трикратната шампионка в турнирите от Големия шлем не бе губила сет преди сблъсъка с Елена Остапенко, но не успя да удържи уверената латвийска тенисистка. Загубата означава, че Швьонтек ще отстъпи първото място в класацията при дамите през следващата седмица, когато настоящата номер 2 Арина Сабаленка ще се изкачи на върха за първи път в кариерата си.

След загубения първи сет Остапенко поведе с 3:0 във втория. 22-годишната Ига Швьонтек върна пробива и намали за 3:4, но веднага допусна нов пробив и с 6:3 латвийката изравни резултата. В третия сет Елена Остапенко доминираше, натрупа аванс от 5:0 и спечели с първия си мачбол за 6:1.

