В Брюксел се водят тежки преговори за следващия бюджет на Европейския съюз, като Германия настоява за сериозни икономии. Това ще засегне и Общата селскостопанска политика (ОСП) — едно от най-големите разходни пера в общността. За негативните последици предупреждават не само земеделските производители, но и природозащитните организации.

Едгар Томас е окръжен председател на Баварския фермерски съюз (BBV) в Бад Кисинген и има богат опит в организирането на протести. Според него отново е дошло време земеделците да излязат на улицата. Той е пътувал шест часа и половина до Брюксел, за да изрази позицията на бранша по време на преговорите за бъдещия аграрен бюджет: „Предвидени са мащабни съкращения за нас, земеделците, с които изобщо не мога да се съглася. Не може ЕС да увеличава общия си бюджет, а да иска да реже парите в нашия сектор.“

Канцлерът Мерц настоява за свиване на европейския бюджет

Преговорите засягат Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028 – 2034 г. Европейският съюз планира да изразходва около два трилиона евро за този период — сума, която германският канцлер Фридрих Мерц (ХДС) смята за твърде висока и затова настоява за допълнителни съкращения. Именно поради опасенията от орязване на средствата в аграрния сектор тази седмица фермери протестираха и пред сградата на канцлерството в Берлин.

През последните години делът на селскостопанската политика в бюджета на ЕС намаля значително — от 37,6% през 2019 г. до малко над 20% напоследък. Това обаче не се дължи на директни съкращения, а на многомилиардния Фонд за възстановяване, който ЕС създаде за преодоляване на икономическите последици от пандемията от COVID-19 и който рязко увеличи общия обем на европейския бюджет.

Делът на земеделието в разходите на ЕС продължава да намалява

В предложението на Европейската комисия за новата финансова рамка за бъдещите земеделски субсидии са предвидени едва около 15% от бюджета на ЕС. Макар това все още да остава едно от най-големите разходни пера, делът е по-малък от досегашния. Освен това се планира създаването на общ бюджет за земеделието и за кохезионната политика (подпомагането на по-слабо развитите региони в ЕС). С тези средства Европейската комисия иска да финансира т.нар. „национални и регионални партньорски планове“. На практика това означава, че националните правителства ще получат по-голяма свобода да решават как да разпределят парите и ще могат да прехвърлят средства между земеделието и регионалната структурна политика.

Именно тази промяна тревожи сериозно фермерските организации. Едгар Томас от Долна Франкония се опасява, че европейските средства ще изтекат извън аграрния сектор: „В този голям общ бюджет ние се губим и със сигурност ще ни липсват сериозни средства. А стопанствата ни просто се нуждаят от тях като основна сигурност.“

Директните плащания на хектар остават защитени

Под „основна сигурност“ фермерът има предвид т.нар. плащания на хектар, които ЕС изплаща като директно подпомагане на доходите на земеделците. Европейската комисия предлага тези субсидии да бъдат намалени за големите агрофирми и увеличени за малките стопанства — тема, която предизвиква остри спорове в преговорите. Въпреки това принципът, че за плащанията на хектар ще бъдат заделени гарантирани средства (дори и в по-малък размер от преди), се ползва с широк консенсус между Европейската комисия, държавите членки и Европейската народна партия (ЕНП), която е най-голямата политическа сила в Европейския парламент.

Бюджетът за екологични мерки в земеделието е под по-голяма заплаха

Аграрни икономисти, природозащитници и представители на Зелените отдавна настояват плащанията на хектар да бъдат намалени, а вместо това европейските субсидии да се обвържат с конкретни екологични ангажименти — например екстензивно поддържане на ливади за опазване на биоразнообразието или изграждане на обори, отговарящи на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните. Досега тази част от подпомагането беше известна като „втори стълб“ на ОСП.

Според плановете на Европейската комисия обаче този втори стълб ще бъде премахнат и занапред няма да има задължителни минимални бюджети за включените в него програми. Така този сегмент от европейското финансиране може да се окаже под още по-силен натиск от директните плащания.

Природозащитниците: Аграрната политика на ЕС е по-добра от репутацията си

Поради тази причина природозащитните организации също остро критикуват планираните съкращения в аграрния бюджет. ЕС на практика ще се откаже от своята „Зелена сделка“ и ще застраши трудно постигнатите успехи в опазването на природата и животинските видове, предупреждава аграрният експерт на германския Съюз за защита на природата (Bund Naturschutz) Харалд Улмер. По думите му досегашната селскостопанска политика на ЕС вече дава добри резултати: „След първоначалните трудности и няколко реформи днес имаме високо ниво на одобрение. 60% от земеделските стопанства в Германия вече участват в агроекологични мерки.“

Сред тях е и самият председател на фермерския съюз в Бад Кисинген Едгар Томас. Наскоро той е преобразувал стопанството си в биологично и отглежда шотландско високопланинско говедо на екстензивни пасища — начинание, което по думите му би било невъзможно без европейските екологични програми.

Статия, написана от Lorenz Storch (BR), първоначално публикувана на 27 ноември 2026 г.