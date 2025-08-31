БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕС ще обяви новия пакет санкции срещу Русия следващата седмица

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Това съобщи Кая Калас

Европа Европейски съюз знаме
Снимка: Архив/БТА
Страните членки на Европейския съюз ще представят следващата седмица предложения за нов пакет санкции срещу Русия.

Това съобщи европейският първи дипломат Кая Калас след края на неформалната среща на външните министри на блока снощи в Копенхаген.

По думите на Калас Европейският съюз и страните членки подкрепят дипломатическите усилия за постигане на мир и прекратяване на войната на Русия в Украйна. Но атаките на Русия от последните дни свидетелстват за това, че Русия не се готви за мир, а за още война.

#Кая Калас #санкции срещу Русия #ЕС

