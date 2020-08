Евакуират над 7000 души заради пожари в Калифорния

Властите в щата Калифорния ще евакуират около 7 800 души заради горски пожари, съобщи противопожарната служба на Ривърсайд, където бушува стихията.

В публикувано в Туитър съобщение се казва, че евакуацията ще засегне 2 586 жилища с приблизително 7 800 обитатели.

По информация на телевизия NBC, огънят се е разпрострял на площ от повече от 4,8 хектара. В борбата срещу огнената стихия участват 375 пожарникари.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 - The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.



Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT