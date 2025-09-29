Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на Бъгария е абсолютно закономерен

Бившият волейболен национал Евгени Иванов и спортният журналист на БНТ Стефан Георгиев гостуваха в предаването "Денят започва", за да коментират представянето на България на световното първенство по волейбол за мъже.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини се поздрави със сребърните медали след шест победи - три в груповата фаза и три в елиминациите, но отстъпи пред Италия във финала с 1:3 гейма.

"Начинът по който този отбор заяви себе си, на тези крехка възраст е прецедент за българския волейбол. В спорта случайности рядко се случват. Всичко е абсолютно закономерно и е плод на усилия, които са години назад", заяви Иванов.

Стефан Георгиев отличи ефекта, който този спортен успех имаше за българското общество.

"Радвам се, че обществото ни намери повод да се обедини. Поздравявам отбора и всички в щаба, които работят за тези успехи. Когато си стигнал до финала, ти си го заслужил. Индивидуалните награди на Александър Николов и Алекс Грозданов го доказват", допълни той.

Бронзовият медалист от световното първенство по волейбол в Токио през 2006 г. изтъкна и важната роля на Джанлоренцо Бленджини.

"Схемата на игра на Бленджини се наложи преди няколко години. С качествата на нашите състезатели, тази схема е по-добрата. Те извлякоха максимума. Треньорът е като генерал, който трябва да накара армията му да му вярва. Бленджини накара момчетата да му повярват. В игрова обстановка той само реди своите войници. Познавам Бленджини от младите му години. Работил съм с него, когато беше помощник-треньор. Брилянтно ръководеше през турнира", добави състезателят с 233 мача с националната фланелка.

Неговата дъщеря Сара Иванова бе част от състава, спечелил световното първенство за девойки до 19 години в Осиек, Хърватия.

"Отговорността и тежестта, които носят един успех са неминуеми. Лидер се става с пример и действия. Случва се в един отбор най-добрият състезател да не е лидер. Случва се играчите в сянка да бъдат лидер. Да си лидер не се учи, а ставаш така. На моята дъщеря много й тежат сравненията с мен и тя много се притеснява. Тя вече ме задмина дори на крехката й възраст. Синовете на Владо Никоолв също го задминаха", смята Иванов.

Според него успехите на националния отбор се дължат и на повишаването на нивото в родното първенство.

"В последните години при мъжете се вдигна нивото. Продължаваме да работим в тази насока. В националния отбор има момчета, които се състезават в България. Българското първенство помага за развитието на националния отбор. Всеки клуб има нужда от техническа база, треньори и специалисти и всичко това става с пари", обясни Иванов.

Вижте целия разговор във видеото.