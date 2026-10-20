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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Евродепутатите: Сигурността в Черно море не може да се защитава само с декларации – необходими са спешни мерки и финансиране

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Снимка: АП/БТА
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Незабавно създаване на координационен център между България и Румъния заради атаките с дронове – това бе една от темите по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург. Сигурността в Черно море не може да се защитава само с декларации – необходими са спешни мерки и финансиране. Около това се обединиха евродепутатите. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас определи случващото се в региона като неприемлива ескалация от страна на Русия.

Дипломация или натиск върху Кремъл, за да спре атаките срещу кораби в Черно море – това бе основното разделение по време на дебата. Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността, подчерта необходимостта и от двете, но определи руските удари като неприемлива ескалация, на която трябва да се отговори.

Кая Калас – върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "Имаме нужда и от по-бързо вземане на общи решения при възникването на сериозни инциденти. Това е и целта на предложения Протокол за извънредни ситуации, който предвижда незабавни политически консултации и по-добра координация по време на мащабни хибридни кризи, включително координация с НАТО."

България и Румъния трябва да наблюдават териториалните си води и да засичат атаките с дронове, смятат представители на Европейската народна партия, Прогресивния алианс на социалдемократите и „Обнови Европа“. За целта трябва да бъде финансиран нов координационен център между двете държави. Според Европейските консерватори и реформисти е време Европа да премине от думи към дела. Беше отбелязан и успехът на Румъния да свали вражески дронове.

Пиер-Ромен Тйонет – „Патриоти за Европа“, Франция: "Трябва да приветстваме поведението и реакциите на нашите румънски съюзници и техните пилоти, които успяха да свалят руски дронове в рамките на добре проведена и легитимна отбранителна операция."

Коментари имаше и по въпроса кой носи отговорност за атаките.

Сергей Лагодински – група на Зелените/Европейски свободен алианс, Германия: "За разлика от настоящия министър-председател на България, ние знаем кой е отговорен: това е Русия, това е Кремъл."

Българските представители подчертаха необходимостта от единни действия на Европейския съюз и НАТО.

Андрей Новаков – ЕНП/ГЕРБ: "Време е да покажем, че проблемът във Варна, в България и в Румъния е проблем на цяла Европа и че ЕС трябва да изпрати мисия в Черно море, която да охранява търговските кораби."

Никола Минчев – „Обнови Европа“/ПП: "Европа повече от всякога трябва да инвестира в общата си отбрана, а държавите членки да участват активно в този процес."

Снимки: АП/БТА

Елена Йончева – ЕКР/ДПС: "Европейската комисия спешно да създаде специален гаранционен фонд за компенсиране на засегнатите сектори в Западното Черноморие – фонд за пристанищата във Варна, Бургас и Констанца."

Станислав Стоянов – „Европа на суверенните нации“/„Възраждане“: "Европа има нужда от дипломация, не от по-голяма война, защото пряк сблъсък с ядрена сила може да доведе до ядрена зима."

В четвъртък предстои Европейският парламент да гласува резолюция.

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