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ДОМАКИНСТВОТО ЗА "ЕВРОВИЗИЯ" 2027

Евровизия 2027: Подготовката на България за домакинството

Цанка Николова от Цанка Николова
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Евровизия 2027: Подготовката на България за домакинството
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Значителен напредък в подготовката на България за домакинството на Евровизия беше отчетен на среща между вицепремиера Иво Христов, директора на „Евровизия“ Мартин Грийн и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.

На нея Мартин Грийн подчерта, че бързината и ефективността, с които българското правителство и държавните институции са организирали необходимите дейности, са направили силно впечатление. И отбеляза, че няма друг подобен случай в историята на конкурса, което дава сериозни основания за успешно домакинство. Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара, чиято победа дава възможност на България да бъде домакин на „Евровизия“ догодина.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

По-късно генералният директор на обществената телвизия получи официалния въвеждащ пакет на домакина за подготовката на следващото издание на конкурса от директора на „Евровизия“ Мартин Грийн. Пакетът съдържа ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Той предоставя рамката за работа по всички основни аспекти на домакинството - от организацията и продукцията до координацията с EBU и международните партньори.

Мартин Грийн, директор на Евровизия: „Още веднъж поздравления за спечелването на Евровизия 2026, поздравления за Дара, поздравления за БНТ и за България. Сега официално сте домакин на Песенния конкурс Евровизия 2027. Пожелаваме ви много късмет в организирането и с нетърпение очакваме страхотната работа, която ще свършите през следващата година. И с този пакет ви приветстваме и ви казваме: "Добре дошли в семейството на Песенния конкурс Евровизия."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Благодаря. Ние сме много щастливи да бъдем следващия домакин на Евровизия. Благодаря за пълната подкрепя, която ни оказвате. Разчитаме много с общи усилия да напправим България отличен домакин.“

#Мартин Грийн #"Евровизия 2027" #Милена Милотинова #евровизия

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