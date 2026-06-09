Евровизия 2027: Подготовката на България за домакинството

Значителен напредък в подготовката на България за домакинството на Евровизия беше отчетен на среща между вицепремиера Иво Христов, директора на „Евровизия“ Мартин Грийн и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.

На нея Мартин Грийн подчерта, че бързината и ефективността, с които българското правителство и държавните институции са организирали необходимите дейности, са направили силно впечатление. И отбеляза, че няма друг подобен случай в историята на конкурса, което дава сериозни основания за успешно домакинство. Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара, чиято победа дава възможност на България да бъде домакин на „Евровизия“ догодина.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

По-късно генералният директор на обществената телвизия получи официалния въвеждащ пакет на домакина за подготовката на следващото издание на конкурса от директора на „Евровизия“ Мартин Грийн. Пакетът съдържа ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Той предоставя рамката за работа по всички основни аспекти на домакинството - от организацията и продукцията до координацията с EBU и международните партньори.