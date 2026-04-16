Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Чете се за: 00:20 мин.
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 00:30 мин.

Филаделфия и Голдън Стейт с победи в плей-ин турнира

Стеф Къри бе над всички с 35 точки и 7 тройки за Уориърс.

Филаделфия 76ърс си осигури място в плейофите на НБА, след като победи Орландо Меджик със 109:97 в директен сблъсък за седмата позиция в Източната конференция. Така тимът от Пенсилвания ще се изправи срещу големия си съперник Бостън Селтикс в първия кръг.

Играчите на Ник Нърс контролираха мача през второто полувреме и въпреки че Орландо се доближи само на точка в заключителната четвърт, серия от 20:11 наклони окончателно везните в полза на Сиксърс.

Тайрийз Макси поведе отбора с 31 точки в отсъствието на Джоел Ембийд. Ви Джей Еджкомб и Кели Убре Джуниър добавиха по 19 точки, а Пол Джордж и Андре Дръмънд също имаха ключов принос, като последният оформи дабъл-дабъл.

За Орландо Дезмънд Бейн бе най-резултатен с 34 точки, а Паоло Банкеро се отчете с 18. Меджик ще получи още един шанс за класиране в плейофите срещу Шарлът Хорнетс.

В другия двубой от плей-ин турнира Голдън Стейт Уориърс победи Лос Анджелис Клипърс със 126:121 и запази надеждите си за участие в елиминациите. Тимът на Стив Кър направи впечатляващ обрат, заличавайки пасив от 13 точки в последната четвърт.

Стеф Къри бе над всички с 35 точки и 7 тройки, включително ключово попадение в края на срещата. Уориърс завършиха със силна серия и ограничиха Кауай Ленард до едва 2 точки в последната част.

Голдън Стейт ще се изправи срещу Финикс Сънс в битка за последното място в плейофите, където победителят ще срещне шампиона Оклахома Сити Тъндър.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
2
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови...
Почина композиторът Кирил Икономов
3
Почина композиторът Кирил Икономов
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
4
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
5
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
6
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на...

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
5
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
6
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние

Портланд Трейл Блейзърс влезе в плейофите на НБА с успех над Финикс Сънс
Портланд Трейл Блейзърс влезе в плейофите на НБА с успех над Финикс Сънс
Лука Дончич под въпрос за старта на плейофите в НБА Лука Дончич под въпрос за старта на плейофите в НБА
Чете се за: 01:07 мин.
Оклахома Сити Тъндър и Детройт Пистънс оглавиха класиранията в края на редовния сезон в НБА Оклахома Сити Тъндър и Детройт Пистънс оглавиха класиранията в края на редовния сезон в НБА
Чете се за: 04:17 мин.
Атланта победи Кливланд и си осигури място в плейофите в Източната конференция на НБА Атланта победи Кливланд и си осигури място в плейофите в Източната конференция на НБА
Чете се за: 03:15 мин.
Ню Йорк Никс победи Бостън и продължи успешната си серия като домакини на шест двубоя Ню Йорк Никс победи Бостън и продължи успешната си серия като домакини на шест двубоя
Чете се за: 03:05 мин.
Оклахома Сити си гарантира №1 в НБА, Финикс и Кливланд с важни победи Оклахома Сити си гарантира №1 в НБА, Финикс и Кливланд с важни победи
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (ВИДЕО)
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (ВИДЕО)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Евакуираха Съдебната палата в София заради сигнал за бомба Евакуираха Съдебната палата в София заради сигнал за бомба
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Eпидемичен взрив от морбили в 11 области: Враца с над 100 случая Eпидемичен взрив от морбили в 11 области: Враца с над 100 случая
Чете се за: 04:05 мин.
Общество
Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Над 320 кг месо без документи задържаха на Дунав мост
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Руски удари в Одеса, Киев и Днипро: 13 загинали, десетки ранени
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
