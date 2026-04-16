Филаделфия и Голдън Стейт с победи в плей-ин турнира

Филаделфия 76ърс си осигури място в плейофите на НБА, след като победи Орландо Меджик със 109:97 в директен сблъсък за седмата позиция в Източната конференция. Така тимът от Пенсилвания ще се изправи срещу големия си съперник Бостън Селтикс в първия кръг.

Играчите на Ник Нърс контролираха мача през второто полувреме и въпреки че Орландо се доближи само на точка в заключителната четвърт, серия от 20:11 наклони окончателно везните в полза на Сиксърс.

Тайрийз Макси поведе отбора с 31 точки в отсъствието на Джоел Ембийд. Ви Джей Еджкомб и Кели Убре Джуниър добавиха по 19 точки, а Пол Джордж и Андре Дръмънд също имаха ключов принос, като последният оформи дабъл-дабъл.

За Орландо Дезмънд Бейн бе най-резултатен с 34 точки, а Паоло Банкеро се отчете с 18. Меджик ще получи още един шанс за класиране в плейофите срещу Шарлът Хорнетс.

В другия двубой от плей-ин турнира Голдън Стейт Уориърс победи Лос Анджелис Клипърс със 126:121 и запази надеждите си за участие в елиминациите. Тимът на Стив Кър направи впечатляващ обрат, заличавайки пасив от 13 точки в последната четвърт.

Стеф Къри бе над всички с 35 точки и 7 тройки, включително ключово попадение в края на срещата. Уориърс завършиха със силна серия и ограничиха Кауай Ленард до едва 2 точки в последната част.

Голдън Стейт ще се изправи срещу Финикс Сънс в битка за последното място в плейофите, където победителят ще срещне шампиона Оклахома Сити Тъндър.