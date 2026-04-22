БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Филаделфия и Портланд изравниха сериите си в първия кръг от плейофите на НБА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Запази

ЛА Лейкърс затвърди домакинското си предимство, надигравайки Хюстън Рокетс със 101:94.

Филаделфия и Портланд изравниха сериите си в първия кръг от плейофите на НБА
Снимка: newstribune.com
Слушай новината

Филаделфия 76ърс спечели втория мач срещу Бостън Селтикс със 111:97 в първия кръг от плейофите в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА). След поражението в първия двубой, гостите от щата Пенсилвания успяха да изравнят при 1:1 победи, а серията ще се насочи към Филаделфия, където ще се изиграят следващите две срещи.

„Келтите“ заличиха изоставане от седем точки, за да достигнат до 89:91, но с 11 поредни точки, Сиксърс отново извоюваха комфортен аванс. При малко повече от минута до изтичането на времето, старши треньорът Джо Мазула извади титулярите на Бостън, за да ги запази свежи за следващия мач.

Въпреки физически проблем, който го накара да напусне терена два пъти, Ви Джей Еджкомб се върна и поведе Филаделфия с дабъл-дабъл от 30 точки и 10 борби, превръщайки се в първия новобранец от 1998 година насам с подобно постижение. Тайрийз Макси допринесе с 29 точки, а двамата с Еджкомб вкараха общо 11 тройки от 22 опита. Пол Джордж добави 19 точки, а общата успеваемост при стрелбата на гостите от игра беше 48% срещу едва 39% за противника.

Тимът на Бостън нямаше успешна вечер и при стрелбата отдалеч, вкарвайки едва 13 от 50-те си опита от тройката. 5 от тях бяха реализирани от Джейлън Браун, който завърши срещата с 36 точки. Джейсън Тейтъм остана на асистенция от трипъл-дабъл, записвайки 19 точки, 14 борби и 9 асистенции, но никой друг играч на Селтикс не достигна границата от 10 точки.

Портланд Трейл Блейзърс успя да изравни своята серия срещу Сан Антонио Спърс, надделявайки със 106:103 като гост във втория мач в Западната конференция. Гостите се възползваха от неприятна контузия на звездата на „шпорите“ Виктор Уембаняма, който падна по лице във втората четвърт и напусна играта със сътресение. Все още не е ясно колко дълго ще отсъства френският център, но неговата липса би била сериозен проблем за тексасци.

Без Уембаняма, Портланд се възползва от високите си играчи в подкошието, а Робърт Уилямс III напомни за най-добрите си години в Бостън със забивка при 12 оставащи секунди, за да даде аванс от 3 точки на отбора си при 104:101. Скуут Хендерсън бе най-резултатен за гостите с 31 точки, включително 5 тройки, Джру Холидей добави 16 точки и 9 асистенции, Дени Авдия вкара 14 точки, а Робърт Уилямс завърши с 11 точки и 9 борби.

За Спърс Стефон Касъл отбеляза 18 точки, Де'Арън Фокс добави 17, а Девин Васел записа 16 точки и 12 борби за дабъл-дабъл. Виктор Уембаняма остана с едва 5 точки и 4 борби в 12-те си минути на паркета.

Единствено Лос Анджелис Лейкърс затвърди домакинското си предимство, надигравайки Хюстън Рокетс със 101:94, за да поведе с 2:0 в серията. За втори пореден мач „езерняците“ се справиха въпреки отсъствието на звездните си гардове Лука Дончич и Остин Рийвс.

ЛеБрон Джеймс поведе Лейкърс с 28 точки, 8 борби и 7 асистенции, Маркъс Смарт реализира 5 тройки и общо 25 точки, към които добави 7 асистенции, а Люк Кенард допринесе с 25 точки.

Смарт и Кенард вкараха 24 точки за калифорнийци още в първата четвърт, а през втората техният отбор поведе с 15 точки. Тимът на Хюстън обаче успя да заличи пасива и да навлезе във второто полувреме при изравнени сили.

След като пропусна първия мач, Кевин Дюрант се завърна за Рокетс и беше най-резултатен за тима си с 23 точки, но това не достигна за победата. Алперен Шенгюн добави дабъл-дабъл от 20 точки и 11 борби, Джабари Смит Джуниър се отчете с 18 точки, а Амен Томпсън записа 16 точки и 9 асистенции.

#Плейофи на НБА 2026 #НБА 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
2
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
3
Има задържан по случая с откритите преди две седмици човешки останки в Пловдив
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026"
5
Какво показват преференциите на вота в София?
6
Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Шей Гилджъс-Алекзандър спечели наградата за „Играч с решаващ принос" в оспорваните мачове от редовния сезон на НБА
Чете се за: 01:32 мин.
Чете се за: 02:30 мин.
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 01:35 мин.
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ