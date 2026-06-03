Финалът на "Ком - Емине" с два поредни епизода по БНТ 1 този четвъртък

Последните километри от приключенската поредица „Ком - Емине“ предстоят този четвъртък. На 4 юни, от 21.00 ч. Българската национална телевизия ще излъчи един след друг последните два епизода от сериала - 11-ти и 12-ти епизод.

Още с първите си епизоди „Ком-Емине“ успя да привлече значителен зрителски интерес и да се наложи като едно от отличаващите се български заглавия от филмопроизводството на обществената телевизия. Със специфичната си тематика, сериалът, продуциран от Българската национална телевизия, с изпълнителен продуцент „Мирамар филм“, постигна стабилни резултати сред аудиторията, като излъчените до момента десет премиерни епизода (в периода 2 април - 28 май) са гледани средно от 200 000 (193 539) зрители, попадащи във възрастова целева група 4+ години. Според официалните пийпълметрични данни на „GARB Audience Measurement Bulgaria“, след края на премиерното излъчване на десети епизод „Ком-Емине“ е достигнал до 2 млн. (1 999 291) зрители, попадащи във възрастова целева група 4+.

Финалът на „Ком - Емине“ ще е голямата развръзка на сериала, като обещава отговори на всички въпроси, натрупани по време на пътешествието, както и емоционален завършек на една история за хората, които понякога трябва да извървят най-дългия път, за да открият себе си. След стотици километри, изпитания, конфликти, приятелства и лични откровения героите са изправени пред финалната част на прехода, която ще постави на изпитание не само физическата им издръжливост, но и всичко, което са научили за себе си по пътя.

В продължение на седмици, приключенската поредица „Ком - Емине“, която се откроява като единствена по рода си в новата история на българското кино, водеше зрителите по един от най-впечатляващите маршрути в България. Само за два месеца, екипът покри маршрут от над 700 км и засне едни от най-красивите и труднодостъпни места в България. Сериалът превърна красотата на Стара планина в един от главните си герои. „Ком - Емине“ съчетава впечатляващи природни кадри с човешки истории за промяна, преодоляване и търсене на смисъл.

Поредицата проследи предизвикателствата и трансформацията на група напълно различни хора, които предприемат легендарния преход, без да подозират, че в края му никой от тях няма да бъде същият. Сериалът „Ком-Емине“ е по мотиви от романа на Юлияна Дончева „Пътят“.

Режисьори са Иван Владимиров и Бойко Боянов, които са и съсценаристи заедно с Емил Стефанов и Матей Константинов. Композитор е Кая Комети. В ролите се въплатиха утвърдените актьори Атанас Атанасов, Александър Кънев, Константин Еленков, Лора Христова, Деси Моралес, Владимир Ангелов и Лидия Стефанова, както и младите актьори както и младите таланти Нелли Таукчи, Георгий Иваниадзе и Кая Радичева. Александър Трифонов се превъплъщава в ролята на водача на групата Течо.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, сериалът „Ком-Емине“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия.