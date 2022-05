Формула 1 няма да замени Гранд при на Русия през настоящия сезон.

В началото на кампанията представителите на надпреварата решиха календарът във Формула 1, да се състои от 23 състезания. След военните действия на Русия, на територията на Украйна, бе взето решение Гранд при на Русия да отпадне от тазгодишния календар.

Състезанието в Русия трябваше да се състои на 25-и септември, но Формула 1 и Международната автомобилна асоциация единодушно решиха надпреварата да бъде отменена.

Formula 1 will race at 22 Grands Prix in 2022#F1 https://t.co/nY6pfUaLvT