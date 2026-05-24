Фредрик Дверснес спечели 15-ия етап от Джиро д’Италия 2026 след успешно откъсване в Милано

Чете се за: 01:35 мин.
Норвежецът триумфира в най-бързия етап в историята на надпреварата, генералното класиране остава без промяна

Фредрик Дверснес спечели 15-ия етап от Джиро д’Италия 2026 след успешно откъсване в Милано
Норвежецът Фредрик Дверснес (Уно-Екс Мобилити) спечели 15-ия етап от Обиколката на Италия 2026 - 157-километровата равнинна отсечка от Вогера до Милано. Въпреки очакванията за масов спринт, победата бе решена от откъсване, формирано още в началото на състезанието.

Дверснес бе част от четиричленна група, в която влизаха още италианците Мирко Маестри, Матиа Баис и Мартин Марчелузи. Бегълците поддържаха стабилна преднина, която на моменти надхвърляше две минути, а в заключителните метри норвежецът наложи волята си в спринта, изпреварвайки Маестри и Марчелузи. Четиримата финишираха за 3:03:18 часа, което превърна етапа в най-бързия в историята на Джиро д’Италия.

Основната група пристигна с малко изоставане, но получи време с 57 секунди по-слабо от това на откъсналите се колоездачи. В генералното класиране не настъпиха промени - лидер остава Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) с аванс от 2:26 минути пред Афонсо Еулалио и 2:50 пред Феликс Гал.

Датчанинът продължава да води и в класирането при катерачите, докато в надпреварата за точки французинът Пол Мание си върна цикламеното трико. След почивния ден в понеделник, състезанието навлиза в решителната си фаза с планински етап от Белиндзона до Кари.

