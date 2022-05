Г-7 се ангажира поетапно да прекрати вноса на руски петрол

Лидерите на страните от Г-7 се ангажираха тази вечер да забранят или поетапно да прекратят вноса на руски петрол. Мярката е пореден опит на Запада да окаже натиск върху Владимир Путин заради войната.

Освен това, канадският премиер Джъстин Трюдо обяви нов пакет от военна помощ за Украйна. Трюдо е на посещение в Киев тази вечер с две от вицепремиерките на Канада - министри на финансите и външните работи.

I’m in Ukraine with @cafreeland and @melaniejoly today. We’re here to show our support for Ukraine and its people. Our message to President @ZelenskyyUa and Ukrainians is this: Canada will always stand shoulder to shoulder with Ukraine. More to come on our visit.