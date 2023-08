Гърция няма да може да разчита на Янис Адетокунбо за световното първенство по баскетбол

Гърция ще бъде без своя лидер Янис Адетокунбо на световното първенство. Шампионатът на планетата ще се проведе в Индонезия, Япония и Филипините от 25 август до 10 септември.

„След месеци работа и многобройни срещи с медицинския щаб е ясно, че не съм готов да се състезавам на нивото, което трябва да бъда, за да участвам на Световното първенство. Това не беше избор, а единствената ми възможност да се върна на нивото на баскетбола, за което съм работил толкова усилено досега в кариерата си. Изключително съм разочарован от този развой, но това беше решение на медицинския щаб. Ще продължа да работя, за да съм готов за следващия път, когато името ми бъде споменато. Моята лична и нашата крайна отборна цел е да се класираме за Олимпийските игри през 2024 г. и ще бъде чест за мен да представя моя национален отбор през следващата година“, се казва в част от изявлението на Янис Адетокунбо, публикувано в социалната мрежа Twitter.

Янис Адетокунбо все още се възстановява от операция на коляното, през която премина успешно на 5 юли. В последните седмици той бе под въпрос за световното първенство, като в лагера на гръцкия национален отбор изчакваха резултатите от прегледите му в САЩ.

Everyone knows my passion and love for my National Team has and never will change. Since the conclusion of my NBA season I have been pushing my body to the limits to be the player I need to be to help our team achieve the goals we set.

But after months of work and multiple… pic.twitter.com/1uhTlfNZVE