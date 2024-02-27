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Георги Кабаков е назначен за срещата между ЦСКА и Берое

Двубоят между Хебър и Левски ще бъде ръководен от Драгомир Драганов

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от БНТ
18:53, 27.02.2024
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
георги кабаков отново ръководи мач шампионската лига
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Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз определи съдийските назначения за 23-ия кръг на Първа лига. Георги Кабаков е назначен за срещата между ЦСКА и Берое. Двубоят между Хебър и Левски ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

Ето и всички съдийски назначения за мачовете от 23-ия кръг от Първа футболна лига:

1 март, 17:30 часа
ПФК Черно море - ПФК Ботев Враца
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Ахмед Яшар Ахмед

2 март, 12:45 часа
ФК Етър ВТ - ФК Локомотив 1929 София
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Цветан Кръстев Кръстев

2 март, 15:15 часа
ФК Крумовград - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Антон Симеонов Генов

2 март, 17:45 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Радан Василев Мирянов

3 март, 14:30 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йордан Веселинов Гулев

3 март, 17:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Георги Генов Нарлев

4 март, 15:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Стоян Христов Денев

4 март, 17:30 часа
ФК Хебър 1918 - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Николай Йорданов Колев

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#Съдийски назначения #Първа лига 2023/2024 #футбол #Български футболен съюз
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