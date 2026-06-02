Георги Сеганов и Кристиян Алексов ще играят в турския Истанбул ББСК

Двама български волейболисти ще продължат кариерите си в Турция, след като подписаха договори с Истанбул ББСК. Към отбора, в който играеше до скоро Денислав Бърдаров, се присъединяват опитният разпределител Георги Сеганов и младият талант Кристиян Алексов.

Сеганов има богат международен опит и множество участия с националния отбор на България. Той идва от Алания Беледийе, където прекара 3 години. Заедно с него в истанбулския тим ще играе и националът Кристиян Алексов, който продължава своето развитие на високо ниво в едно от силните първенства на Европа. 23-годишният посрещач бе част от Локомотив Авиа, с който стана бронзов медалист в Супер Волей през сезон 2025/2026.

Алексов има един сезон в Монтана, а през 2023/2024 и 2022/2023 носеше екипа на Пирин (Разлог). Продукт е на школата на ВК Люлин.