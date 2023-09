Германски турист повреди прочут фонтан във Флоренция, докато си правеше снимки, предаде ДПА.

Мъжът на 22 години е повредил Фонтана на Нептун, докато се катерел по него, за да се снима. Инцидентът е станал миналата нощ. Щетите се оценяват на 5000 евро, а туристът го грози сериозна глоба.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI