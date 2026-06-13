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Гледайте финала при мъжете на Световната купа по модерен петобой в Будапеща пряко по БНТ 3

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Спорт
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Елитът на световния модерен петобой се събира в Будапеща за последния кръг от Световната купа преди големия финал на сезона

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Най-добрите състезатели в света на модерния петобой се събират в унгарската столица за последния кръг от Световната купа за сезона. В продължение на три дни зрителите ще станат свидетели на оспорвани битки в един от най-комплексните и зрелищни олимпийски спортове.

Будапеща, считана за една от световните столици на модерния петобой, ще приеме елита на дисциплината в надпревара, която ще определи финалистите и ще даде отговор на въпроса кои състезатели са в най-добра форма преди решаващите стартове през годината.

Пет спорта, четири вида състезания, две дисциплини и една обща цел – победата. Конкуренцията обещава високо ниво, драматични развръзки и впечатляващи изпълнения от водещите имена в световния модерен петобой.

Гледайте и в събота от 12:00 ч. битката за отличията при мъжете.

Не пропускайте Световната купа по модерен петобой в Будапеща от четвъртък (11 юни) до събота (13 юни) в ефира на БНТ 3!

#Световна купа по модерен петобой в Будапеща 2026

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