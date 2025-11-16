БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте Мария Петрова в предаването "Зала на славата"

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Размислите за спорта и за живота на една трикратна абсолютна световна шампионка.

очаквайте мария петрова предаването зала славата
Тази седмица в предаването "Зала на славата" ви срещаме с Мария Петрова!

"Човек не може да има всичко, да си 3 пъти абсолютен световен шампион и 2 пъти европейски с още много медали, мисля, че е достатъчно като удовлетворение. Искам да бъда щастлива, удовлетворена и в мир със себе си", споделя пред камерата на БНТ голямата ни шампионка по художествена гимнастика.

Мария Петрова влиза в "Зала на славата"!

Гледайте предаването посветено на една от най-големите състезателки в историята на българската и световната художествена гимнастика - тази неделя от 13:15 ч. по БНТ 1!

