БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на...
Чете се за: 00:15 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не...
Чете се за: 34:37 мин.
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко...
Чете се за: 01:00 мин.
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО "МАЧА НА НАДЕЖДАТА": Legends of Bulgaria - All-Stars 2:3, легендарният Бербатов също се разписа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Запази

Бившият капитан на националния отбор събира футболни легенди и популярни личности за благотворително шоу в Бургас

Scroll left Scroll right
Слушай новината

България изостава с 1:3 срещу отбора на "Световните звезди" след първото полувреме на второто издание на "Мача на надеждата“ на стадион „Лазур“ в Бургас. Пред препълнените трибуни зрителите стават свидетели на атрактивен футбол, красиви попадения и среща на едни от най-обичаните имена в българския и световния футбол, обединени от благотворителната кауза на Стилиян Петров.

Състави:

БЪЛГАРИЯ: Здравко Здравков, Емил Кременлиев, Валентин Илиев, Александър Тунчев, Ивайло Петков, Мариян Христов, Милен Петков, Георги Пеев, Мартин Петров, Мартин Камбуров, Димитър Бербатов (к)

Треньори: Димитър Димитров, Неделчо Матушев, Любомир Шейтанов

СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ: Джо Харт, Фил Бардсли, Джеймс Колинс, Уес Браун, Ричард Дън, Неманя Видич, Стюърт Даунинг, Якубу Айегбени, Стилиян Петров (к), Марк Олбрайтън, Дейвид Бентли

В 6-ата минута стадион "Лазур" стана свидетел на добрия стар тандем Димитър Бербатов и Мартин Петров. Крилото центрира остро в наказателното поле, а вечният голмайстор на националния ни тим се размина с топката на метри от вратата, пазена от Джо Харт.

Първият гол падна на сметката на отборът на "Световните звезди". В 7-ата минута таранът Якубу Айегбени получи кълбото на границата на наказателното поле и с десния крак отправи точен удар в долния десен ъгъл за 1:0!

В 10-ата минута Мартин Камбуров пропусна "златен" шанс да изравни резултата, като и този път Мартин Петров брилиянтно асистира на бившият таран на Локомотив Пловдив.

Дейвид Бентли отбеляза втория гол на сметката на "Световните звезди"! Бившата звезда на Тотнъм Хотспър получи топката в наказателното поле, финтира Здравко Здравков и на празна врата реализира за 2:0!

В 36-ата Мариян Христов отбеляза прекрасно попадение, с което намали пасива на България. Бившата звезда на Кайзерслаутерн демонстрира прехвърлящия си удар, който остави Джо Харт безпомощен.

Само минута по-късно "Световните звезди" отново възстановиха преднината си от два гола. Марк Олбрайтън стреля технично, а топката срещна левия страничен стълб. След разбъркване топката се завърна в триумфиралия от Висшата лига на Англия с Лестър Олбрайтън, който този път не сгреши на опразнената от Здравков врата.

В края на полувремето "Българските звезди" на два пъти затормозиха защитниците на "Световните звезди" чрез пропуснати положения от Мартин Камбуров, а след това и на Мартин Петров. Техните изстрели не намериха очертанията на вратата на Джо Харт.

След кратко прекъсване заради контузията на Мартин Петров, "Мачът на надеждата“ отново предложи емоции на зрителите на стадион „Лазур“. Бившият национал се нуждаеше от лекарска помощ, след като застъпи топката и падна на терена, като първоначалните индикации бяха, че няма да може да продължи участието си в двубоя.

Малко по-късно публиката избухна в аплодисменти, след като Стилиян Петров се завърна в игра, но този път с екипа на отбора на България. Легендарният капитан отново се включи активно в благотворителния спектакъл, който събра редица футболни звезди в подкрепа на каузата.

В 54-ата минута българският тим върна интригата в резултата. Михаил Александров центрира отлично към далечната греда, където Димитър Бербатов демонстрира класата си и с прецизен удар от воле прати топката в мрежата за 2:3. Попадението на легендата на Манчестър Юнайтед бе посрещнато бурно от феновете, които не спират да създават празнична атмосфера по трибуните на стадион "Лазур“.

#"Мач на надеждата" 2026 #Стилиян Петров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
3
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
5
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето
6
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
3
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
4
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Футбол

Мартин Камбуров: Държавата трябва да помага повече, а не да разчитаме само на благотворителни каузи
Мартин Камбуров: Държавата трябва да помага повече, а не да разчитаме само на благотворителни каузи
Неманя Видич: Стилиян Петров е невероятен човек Неманя Видич: Стилиян Петров е невероятен човек
Чете се за: 01:17 мин.
Ивет Лалова: Спортът е много повече от победи и медали – той обединява хората Ивет Лалова: Спортът е много повече от победи и медали – той обединява хората
Чете се за: 02:00 мин.
Илияна Йотова: Когато има кауза, българите сме обединени Илияна Йотова: Когато има кауза, българите сме обединени
Чете се за: 02:45 мин.
Ивайло Петков: Това е кауза, която всеки един е длъжен да подкрепи Ивайло Петков: Това е кауза, която всеки един е длъжен да подкрепи
Чете се за: 01:25 мин.
Илия Груев: Важното днес не е резултатът, а посланието на каузата Илия Груев: Важното днес не е резултатът, а посланието на каузата
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Йордан Терзийски: „Продължаваме промяната“ работи за разумен бюджет, който се отнася за реалните проблеми на излизането ни от свръхдефицит Йордан Терзийски: „Продължаваме промяната“ работи за разумен бюджет, който се отнася за реалните проблеми на излизането ни от свръхдефицит
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Мъж заплаши с нож кондукторка, закани се да отвлече автобус в Бургас
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да...
Чете се за: 34:37 мин.
У нас
Изповед на DARA пред BBC
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ