ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО "МАЧА НА НАДЕЖДАТА": Legends of Bulgaria - All-Stars 2:3, легендарният Бербатов също се разписа

България изостава с 1:3 срещу отбора на "Световните звезди" след първото полувреме на второто издание на "Мача на надеждата“ на стадион „Лазур“ в Бургас. Пред препълнените трибуни зрителите стават свидетели на атрактивен футбол, красиви попадения и среща на едни от най-обичаните имена в българския и световния футбол, обединени от благотворителната кауза на Стилиян Петров.

Състави:

БЪЛГАРИЯ: Здравко Здравков, Емил Кременлиев, Валентин Илиев, Александър Тунчев, Ивайло Петков, Мариян Христов, Милен Петков, Георги Пеев, Мартин Петров, Мартин Камбуров, Димитър Бербатов (к)

Треньори: Димитър Димитров, Неделчо Матушев, Любомир Шейтанов

СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ: Джо Харт, Фил Бардсли, Джеймс Колинс, Уес Браун, Ричард Дън, Неманя Видич, Стюърт Даунинг, Якубу Айегбени, Стилиян Петров (к), Марк Олбрайтън, Дейвид Бентли

В 6-ата минута стадион "Лазур" стана свидетел на добрия стар тандем Димитър Бербатов и Мартин Петров. Крилото центрира остро в наказателното поле, а вечният голмайстор на националния ни тим се размина с топката на метри от вратата, пазена от Джо Харт.

Първият гол падна на сметката на отборът на "Световните звезди". В 7-ата минута таранът Якубу Айегбени получи кълбото на границата на наказателното поле и с десния крак отправи точен удар в долния десен ъгъл за 1:0!

В 10-ата минута Мартин Камбуров пропусна "златен" шанс да изравни резултата, като и този път Мартин Петров брилиянтно асистира на бившият таран на Локомотив Пловдив.

Дейвид Бентли отбеляза втория гол на сметката на "Световните звезди"! Бившата звезда на Тотнъм Хотспър получи топката в наказателното поле, финтира Здравко Здравков и на празна врата реализира за 2:0!

В 36-ата Мариян Христов отбеляза прекрасно попадение, с което намали пасива на България. Бившата звезда на Кайзерслаутерн демонстрира прехвърлящия си удар, който остави Джо Харт безпомощен.

Само минута по-късно "Световните звезди" отново възстановиха преднината си от два гола. Марк Олбрайтън стреля технично, а топката срещна левия страничен стълб. След разбъркване топката се завърна в триумфиралия от Висшата лига на Англия с Лестър Олбрайтън, който този път не сгреши на опразнената от Здравков врата.

В края на полувремето "Българските звезди" на два пъти затормозиха защитниците на "Световните звезди" чрез пропуснати положения от Мартин Камбуров, а след това и на Мартин Петров. Техните изстрели не намериха очертанията на вратата на Джо Харт.

След кратко прекъсване заради контузията на Мартин Петров, "Мачът на надеждата“ отново предложи емоции на зрителите на стадион „Лазур“. Бившият национал се нуждаеше от лекарска помощ, след като застъпи топката и падна на терена, като първоначалните индикации бяха, че няма да може да продължи участието си в двубоя.

Малко по-късно публиката избухна в аплодисменти, след като Стилиян Петров се завърна в игра, но този път с екипа на отбора на България. Легендарният капитан отново се включи активно в благотворителния спектакъл, който събра редица футболни звезди в подкрепа на каузата.

В 54-ата минута българският тим върна интригата в резултата. Михаил Александров центрира отлично към далечната греда, където Димитър Бербатов демонстрира класата си и с прецизен удар от воле прати топката в мрежата за 2:3. Попадението на легендата на Манчестър Юнайтед бе посрещнато бурно от феновете, които не спират да създават празнична атмосфера по трибуните на стадион "Лазур“.