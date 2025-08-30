БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надпреварата в неделя, 31 август е четвърти кръг за сезона, а прякото предаване стартира ТУК  в 15:48 ч.

Гледайте пряко от "Нюрбургринг" състезанието по издръжливост от GT шампионата
Снимка: www.gt-world-challenge-europe.com
Слушай новината

Европейските серии на световния автомобилен GT шампионат продължават на легендарната германска писта "Нюрбургринг".

Състезанието в неделния следобед е част от шампионата за издръжливост, четвърти кръг за сезона.

След първите 3 състезания борбата за челното място е изключително оспорвана, като първите 3 автомобила в класирането са само в рамките на 3 точки.

Лидер с 54 точки е отборът на Мерцедес-АMG Mann Filter, в който участват австриецът Лукас Ауер, италианецът Матео Каироли и германецът Мано Енгел.

На втора позиция е отборът на WRT, в който влизат белгийците Уго де Вилде и Шарл Веертс и южноафриканецът Кевин ван дер Линде.

Трети е тимън на Рутроник рейсинг с германеца Свен Мюлер, швейцареца Патрик Нидерхаузер и Алесио Пекариело от Белгия.

Стартът на "Нюрбургринг" и финалното състезание във Валенсия на 12 октомври ще определят шампиона в надпреварата.

Гледайте в неделя, 31 август пряко от "Нюрбургринг" битката за първото място в шампионата за издръжливост от 15:48 ч. на живо ТУК!

