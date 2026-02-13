Гледайте в събота битката за олимпийското злато в гигантския слалом при мъжете

Олимпийският шампион Марко Одермат е подгонил ново злато в гигантския слалом, след като триумфира в Пекин преди 4 години. Конкуренцията в световните ски обаче е жестока и позициите на швейцареца в момента са разклатени.

Какво ще се случи в крайно вълнуващата мъжка надпревара в гигантския слалом на алпийските ски?

Как ще се представи българинът Калин Златков?

Гледайте тази събота от 11:00 ч. първия манш и 14:30 в ефира на БНТ 3!