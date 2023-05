Гол в края на четвъртото продължение донесе победата на Флорида над в НХЛ

С гол на нападателя Матю Ткачук 13 секунди преди края на четвъртото продължение Флорида Пантърс победи с 3:2 като гост Каролина Хърикейнс в първия мач от финалната серия в Източната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ).

Двубоят в Райли, Северна Каролина се превърна в шестия най-дълъг в историята на плейофите в НХЛ и завърши малко преди 2 часа след полунощ местно време.

Каролина поведе в резултата 12 секунди преди края на първата третина, когато Сет Джарвис се разписа при числено предимство на леда.

Във втората част обаче гостите от Флорида, които влязоха в плейофите като най-нископоставения отбор в конференцията, успяха да осъществят обрат. Той се случи чрез попадения на Александър Барков и Картър Верхеге в рамките на 2 минути и 15 секунди.

Домакините от Каролина обаче успяха да се доберат до равенство, след като в четвъртата минута на третата третина Стефан Ноесен бе точен за 2:2. До края на редовното време нов гол не падна, което наложи изиграването на продължения.

В самото има начало Флорида стигна до гол чрез Райън Ломберг, но той бе отменен заради нарушение срещу вратаря на Каролина Фредерик Андерсен.

Така мачът се проточи с повече от час, тъй като нов гол не падна нито в първото, нито във второто, нито дори в третото 20-минутно продължение. Четвъртото също вървеше без голове, но секунди преди края му далечен удар на Ткачук хвана Андерсен неподготвен и донесе победата на Флорида.

