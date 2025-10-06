БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гражданите в Гълъбово получиха разяснения за въвеждането на еврото

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Експерти от КЗП и НАП отговарят на въпроси на граждани и бизнеса

моите въпроси еврото каква валута връща ресто пазаруване януари
Слушай новината

Продължава информационната кампания на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите за въвеждането на еврото. Днес експертите им бяха в Гълъбово, готови да отговарят на въпросите на граждани и бизнес.

Институциите са готови за въвеждането на новата валута.

Васил Донев, КЗП Стара Загора: „Ако в първите 5 минути на 2026 година отидем до банкомата и изтеглим съответната сума, трябва да я получим в евро. Пет минути преди това трябва да я получим в лева – чисто теоретично.“

Притеснения имат търговците.

Васил Донев, КЗП Стара Загора: „Притесненията им са свързани с касовите апарати с двете каси, които трябва да бъдат както в лева, така и в евро, и които трябва да поддържат повишаване на административната компетентност на своите служители на каса.“

От 8 октомври НАП вече ще санкционира търговци, които не са обявили цените коректно.

Галена Недкова, НАП Стара Загора: „90 процента, даже 95 на сто вече са изпълнили изискванията за двойно обозначаване на цените в касовите си бележки.“

Васил Донев, КЗП Стара Загора: „Няма изискване в Закона дали първо да бъде посочена цената в лева, а след това в евро – важното е да бъдат с един и същи размер.“

Опасенията на потребителите са свързани с растящите цени.

Нела Канева: „Хората изразиха, в това число и аз, съмнения и страхове, защото виждаме как всеки ден цените растат в търговските обекти. Съвсем прост пример – миналата седмица и тази седмица 30 стотинки за кофичка кисело мляко е повече, отколкото миналата седмица.“

Гражданите трябва да сигнализират институциите при съмнения за нередности при въвеждането на еврото, което влиза в обращение от 1 януари догодина.

#информационна кампания #кампания за еврото #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
3
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Ограничават достъпа до Елените
4
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
5
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: България и еврото

На Димитровградския пазар: НАП хвана седем търговци в нарушения
На Димитровградския пазар: НАП хвана седем търговци в нарушения
Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова Илия Лингорски от БНБ Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова Илия Лингорски от БНБ
Чете се за: 01:32 мин.
Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет
Чете се за: 00:55 мин.
От 8 октомври глобяват търговци за неспазване Закона за въвеждане на еврото От 8 октомври глобяват търговци за неспазване Закона за въвеждане на еврото
Чете се за: 02:30 мин.
Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва" Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва"
Чете се за: 00:57 мин.
Годишните данъчни декларации за 2025 г. ще се подават в лева, а не в евро Годишните данъчни декларации за 2025 г. ще се подават в лева, а не в евро
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ