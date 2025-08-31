БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хулио Веласкес определи групата за мача с ЦСКА 1949

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Испанският специалист няма да може да разчита на Карлос Охене, Фабио Лима и Патрик Мислович.

Хулио Веласкес
Снимка: startphoto.bg
Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 7-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в неделя, 31 август от 19:15 часа. Веласкес няма да може да разчита на Карлос Охене, Фабио Лима и Патрик Мислович.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Вендерсон Цунами, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

