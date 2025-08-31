Хулио Веласкес определи групата за мача с ЦСКА 1949

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 7-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в неделя, 31 август от 19:15 часа. Веласкес няма да може да разчита на Карлос Охене, Фабио Лима и Патрик Мислович.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Вендерсон Цунами, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.