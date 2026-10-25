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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

И в Бургас – първи проблеми с машинното гласуване

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Появиха се и първите проблеми с машинното гласуване в Бургас. В 36-а секция една от машините вероятно ще бъде изведена от употреба заради неизправност в четеца.

В момента се работи по отстраняването на технически проблеми и при още три устройства. Ако те не бъдат отстранени, в съответните секции ще се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

На места има и неявили се членове на секционните избирателни комисии, като се извършват необходимите замени.

Още с отварянето на секциите имаше избиратели, които упражниха правото си на глас. Иначе спокойно протича изборният ден в Бургас. Към момента все още няма постъпили сигнали за нарушения. В 7:00 часа отвориха всички 757 секции в цялата област. Само в Община Бургас техния брой е 347, като има и 4 подвижни.

Броят на избирателите за цялата област е малко над 365 хиляди, като само в Бургас право на глас имат 188 хил. души.

#България избира президент #Бургас #проблеми #машинно гласуване

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