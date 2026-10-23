Има ли чужда намеса в безредиците? – европейски регулатори разследват прокремълска дезинформация

Европейски регулаторни органи разследват възможна чуждестранната онлайн намеса и кампании за дезинформация във връзка с безредиците в страната от миналия уикенд. "Файнейшъл таймс" цитира представители на френските службите за сигурност, според които прокремълски кръгове са разпространявали видеоклипове с насилие с цел да предизвикат още по-голям хаос. Президентът Еманюел Макрон обвини световни лидери, че водят предизборна кампания за сметка на Франция, използвайки материали, създадени с изкуствен интелект. В Белгия властите обсъждат ролята на ТикТок в организацията за безредиците. От ЕК потвърдиха, че работят в тясно сътрудничество с националните власти и платформите.

Властите в няколко държави разследват възможни руски и други чуждестранни информационни операции, които може да са оказали влияние върху безредиците във Франция и другите европейски страни. Засега няма конкретни доказателства на службите, че чужда държава е организирала протести във Франция или е предизвикала насилието, но има много доказателства за прокремълски инфлуенсъри, които разпространявали фалшиви кадри и са преекспонирани отразяването на безредиците. Според "Файнейшъл таймс" две руските мрежи – “Матрьошка” и "Сторм-1516" разпространили фалшиви наративи. С изкуствен интелект са обработвани кадри от протести в Грузия и са представени като сцени от протестите във Франция.

Според европейското законодателство и Акта за цифровите услуги платформите са длъжни да ограничават всякакви форми на разпространение на насилие онлайн или подбуждане към насилие. Платформите са длъжни да предоставят на националните правоприлагащи органи цялата информация, ако има съмнения за подбуждане към насилие и кой стои зад съответните профили. В момента властите във Франция, а и в Белгия правят точно това, а също така с помощта на платформите се опитват да идентифицират вандалите. ЕК може да налага и глоби на платформите, ако прецени, че те не спазват европейското законодателство.

Френският президент Макрон не смята, че в организацията има външна намеса, според него обаче чужди лидери, включително отвън океана са разпространявали фалшиви кадри от протестите и са използвания в кампанията си.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Според мен няма видима чуждестранна намеса в събитията, които се случиха. Но впоследствие имаше чуждестранна манипулация на информацията – да, това е вярно. Това доведе до неприемливи, както и глупави коментари от страна на мнозина, включително и на чуждестранни лидери. Тоест видяхме изображения, създадени с изкуствен интелект, които показваха сцени, каквито никога не са се случвали във Франция. Имаше хора, които обясняваха, че сме били завладени от орди мигранти и ислямисти, което е напълно невярно. Има хора, които водят предизборна кампания за сметка на Франция. Когато виждам лидери, които се намират в предизборна ситуация – в региона или от другата страна на Атлантическия океан, и които понякога от наивност възприемат онова, което виждат в изображенията, създадени с изкуствен интелект, или разпространяват това, което определени среди очевидно искат да внушат за случилото се във Франция, те водят кампания за сметка на нашата страна."

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