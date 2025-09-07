БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Испанецът Даниел Олгадо спечели Гран при на Каталуния в Мото 2

Спорт
В по-ниския клас Мото 3 победата грабна испанецът Анхел Пикерас (FRINSA - MT Helmets - MSI).

Испанецът Даниел Олгадо спечели Гран при на Каталуния в Мото 2
Испанецът Даниел Олгадо (Red Bull GASGAS Tech3) спечели състезанието за Голямата награда на Каталуния (Испания) в клас Mото 2, 15-и кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Победата бе първа в този клас за Олгадо.

20-годишният испанец триумфира с време 36:21.444 минути, оставяйки зад себе си британеца Джейк Диксън (ELF Marc VDS Racing Team), на 2.500 секунди. Третата позиция зае испанецът Даниел Муньос (Red Bull KTM Ajo), който завърши на 3.119 секунди зад победителя.

Лидер в генералното класиране е финиширалият четвърти Мануел Гонсалес (Испания, LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) с 217 точки. Втори е Арон Канет (Испания, Fantic Racing Lino Sonego), който остана със 179, след като отпадна днес, а трети се нарежда бразилецът Диого Морейра (Italtrans Racing Team) със 175 точки.

В по-ниския клас Мото 3 победата грабна испанецът Анхел Пикерас (FRINSA - MT Helmets - MSI), който измина 18-те обиколки за 32:40.243 минути. 18-годишният състезател постигна пети успех в кариерата си.

Втори след оспорвана битка с Пикерас се нареди лидерът в класирането при пилотите Хосе Антонио Руеда (Испания, Red Bull KTM Ajo), с изоставане само от 0.081 секунди. Третото място беше за японеца Тайо Фурусато (Honda Team Asia), завършил на 0.156 секунди от първия.

След 15 кръга начело в клас Мото 3 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта продължава да бъде Хосе Антонио Руеда с 270, пред победителя в Каталуния Анхел Пикерас, който има 206 и финиширалия 12-и днес Максимо Килес (Испания, CFMOTO Gaviota Aspar Team) със 168 точки. С второто място на Руеда тимът му Red Bull KTM Ajo си осигури и отборната шампионска титла за сезона.

Следващият, 16-и кръг от първенството предстои в Сан Марино между 12 и 14 септември.

