Истината за алкохола – защо не е безобиден, дори в малки количества

Знаеш ли, че Европа е мястото, където хората пият най-много алкохол в света?

Според Световната здравна организация (СЗО) и Международната агенция за изследване на рака (IARC), алкохолът може да навреди на организма дори когато се пие рядко или „по малко“.

През 2020 година в Европа над 111 000 души са се разболели заради ефекта на алкохола, а по целия свят – над 700 000. Повечето от тях са мъже. Освен това държавите губят милиарди от пари за лечение и липсваща работна сила.

Лекарите казват, че когато алкохолът попадне в тялото, той се превръща в вещества, които могат да увредят клетките и ДНК-то, да променят хормоните и да объркат начина, по който тялото се възстановява.

Затова те подчертават: няма напълно безопасно количество алкохол.

Дори „само една чаша“ от време на време може да има последствия, особено за младите хора, чиито тела и мозък все още растат.

Експертите от СЗО предлагат няколко идеи как обществото може да се справи с това:

да има по-малко реклами на алкохол;

да се повиши възрастовата граница за продажба;

да се обяснява по-добре в училище защо алкохолът не е безобиден;

и да се насърчават здравословни избори – спорт, музика, изкуство, приключения без напитки.

„Някои хора казват, че алкохолът е част от културата. Но болестите и вредите не трябва да бъдат част от нея,“ казва д-р Гундо Вайлер от СЗО.

Новата вълна: здравето е тренд

Все повече млади хора избират да живеят с енергия, яснота и фокус.

Да се грижиш за себе си вече не е скучно — това е новият cool в световен мащаб. Не случайно много от младите звезди все по-често показват в социалните мрежи здравословни рецепти и навици. Този начин на живот, според експертите, се отразява изключително ползотворно не само върху организма, но и на психиката. А това от своя страна прави човек по-продуктивен и щастлив.

Да се чувстваш добре в кожата си, без да ти трябва стимул — това е новият лукс.