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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Ива Михайлова моли българската държава за помощ, властите в Северна Македония задържали баба ѝ на влизане от България

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специално ива михайлова изявих българка тогава започна тормозът
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Ива Михайлова се обърна с молба за помощ към българската държава, след като баба ѝ е била задържана на властите в Северна Македония при влизането ѝ от България преди повече от 7 часа.

Във Фейсбук Ива разказва, че възрастната жена е била разпитвана за това къде се намира внучка ѝ, с какво се занимава. Вече нямат връзка с нея по телефона.

"Аз се намирам в болница в София и ако македонските служби толкова много желаят информация за мен, могат да се свържат директно с мен или да дойдат в София! Нямам нищо за криене! Недопустимо е възрастна, тежко болна жена да бъде подлагана на подобен натиск единствено защото е моя баба. Опасявам се, че е била отвлечена незаконно някое районно полицейско управление, без близките ѝ да бъдат уведомени", пиша Ива Михайлова.

По думите ѝ от вътрешното министерство на Република Северна Македония отказват информация, въпреки опитите на адвоката ѝ да разбере какво се случва.

"Това нормално ли е?! На какво законово основание една държава задържа възрастна, онкоболна жена и не съобщава на близките ѝ къде се намира? Подобно отношение е абсолютно недопустимо и поражда сериозни съмнения за грубо нарушаване на основните човешки права и личната свобода", допълва тя.

Ива Михайлова е уведомила и българското посолство в Скопие.

#задържане на баба й #българска държава #апел за помощ #Ива Михайлова

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