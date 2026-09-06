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141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Иван Демерджиев: Обединението зад една национална цел прави нашия народ несломим на пътя на постигането ѝ

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иван демерджиев обединението една национална цел прави нашия народ несломим пътя постигането
Снимка: БТА
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Този ден е пример, че обединението зад една национална цел прави нашия народ несломим на пътя на постигането ѝ, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в публикация във Фейсбук по повод на 141 години от Съединението на България.

"Министерство на вътрешните работи се намира на улица "6-и септември" и имам повод всеки ден да си припомням този подвиг на нацията ни", пише Демерджиев.

Той вярва, че има нещо символично в мястото, на което днес е Министерството на вътрешните работи, защото без справедливост не може да има обединение.

# 141 години от Съединението на България #Иван Демерджиев #министър на вътрешните работи

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