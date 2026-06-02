Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава

Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава - това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в Кърджали по време на откриването на сграда на пожарната служба.

Той коментира актуални теми – от ареста на местния кмет и бомбените заплахи до издирването на Олег Невзоров и разследванията за организирана престъпна дейност.

В Кърджали министър Демерджиев се поздрави с кмета Ерол Мюмюн и подчерта значението на институционалната култура:

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Поздравихме се с г-н Мюмюн. Институционалната култура трябва да се уважава и спазва.“

По отношение на бомбените заплахи, получени и в училища в Кърджали, Демерджиев съобщи, че органите работят по установяване на извършителите.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Знае се откъде са изпратени бомбените заплахи. Сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им. Важно е да се знае, че има разписан протокол – ясен протокол за действие. Ще направим всичко възможно да си свършим работата.“

Вътрешният министър коментира и издирването на Олег Невзоров, като посочи, че проверките се разширяват.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Продължаваме да издирваме и други лица. Не мога да кажа дали се намира в България. Информацията, която проверяваме, е, че не е в България. Икономическа полиция във Варна ще разследва и продължава да разследва. Ние няма да ограничим проверките до това незаконно строителство. Искаме да установим дали са замесени и други престъпни дейности. Действията на ДАНС трябва да ги изясни председателят. Издадена е административна мярка срещу Невзоров, оттеглена е след това. Има данни за намеса на политическо ниво, толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Ще направим необходимото да се преодолее забавянето на този случай.“

По думите на Демерджиев има данни и за пране на пари.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на държавата не се прилагат, и да започнат да се прилагат незабавно."

В Кърджали министърът коментира и случая с Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", като заяви, че става дума за организирано укриване. По думите му са възможни течове на информация от вътрешни структури.