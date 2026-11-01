Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен

Вотът на избирател беше обявен за недействителен, след като се оказа, че го е снимал. Нарушението е забелязано от членовете на СИК 34 – Хасково. Не се допусна повторно гласуване в такива случаи, съобщи председателят на РИК Ина Вескова допълни тя.

В пет секции избиратели са издърпали твърде бързо картата от машината и тя не е пуснала разписка. Гласовете обаче са отчетени. Според указанията на ЦИК щом вотът е регистриран не се гласува втори път.

Едва 7,40 на сто е избирателната активност към 11:00 часа в Хасковска област, гласували са 16 647 души, малко повече от същото време преди седмица. Най-висока е активността в Община Любимец – 12,63 на сто, а най-ниска в Община Стамболово, където до урните са отишли 5,26 на сто от избирателите.