Изпращаме митрополит Йоаникий в последния му път

В Сливен погребват Сливенския митрополит Йоаникий. Той почина на 9 януари, на 84 години след дълго боледуване. Цяла нощ миряни от цялата Сливенска епархия се покланяха пред тленните останки на митрополита.

Траурната церемония днес започна с архиейерейска заупокойна света литургия в катедралния храм „Свети великомъченик Димитрий", водена от назначения от Светия синод Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, който беше определен за наместник на овдовелия епархийски престол.

Митрополит Йоаникий беше начело на сливенската митрополия почти 44 години.

По негово желание Йоаникий ще бъде погребан с дреха от монашеското му подстрижение и Панагия /медальон/ с Богородично изображение, дадена при ръкоположението му за епископ. Йоаникий ще бъде положен при олтара на катедралния храм „Свети великомъченик Димитрий" след опелото и поклонение .

Изборът на нов сливенски митрополит се очаква до три месеца.