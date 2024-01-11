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Изпращаме митрополит Йоаникий в последния му път

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от БНТ
11:41, 11.01.2024
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Изпращаме митрополит Йоаникий в последния му път
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В Сливен погребват Сливенския митрополит Йоаникий. Той почина на 9 януари, на 84 години след дълго боледуване. Цяла нощ миряни от цялата Сливенска епархия се покланяха пред тленните останки на митрополита.

Траурната церемония днес започна с архиейерейска заупокойна света литургия в катедралния храм „Свети великомъченик Димитрий", водена от назначения от Светия синод Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, който беше определен за наместник на овдовелия епархийски престол.

Митрополит Йоаникий беше начело на сливенската митрополия почти 44 години.

По негово желание Йоаникий ще бъде погребан с дреха от монашеското му подстрижение и Панагия /медальон/ с Богородично изображение, дадена при ръкоположението му за епископ. Йоаникий ще бъде положен при олтара на катедралния храм „Свети великомъченик Димитрий" след опелото и поклонение .

Изборът на нов сливенски митрополит се очаква до три месеца.

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#Сливенска епархия #митрополит Йоаникий #погребение
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