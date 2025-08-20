Израел мобилизира 60 000 резервисти, за да окупира град Газа

Израелският министър на отбраната Израел Кац одобри план за превземането на град Газа - предложение, направено преди седмица от премиера Бенямин Нетаняху.

За целта ще бъдат мобилизирани около 60 хиляди резервисти, а други 20 хиляди ще получат известие, че службата им се удължава. Решението идва ден, след като от палестинската групировка Хамас приеха предложението за примирие, което предвиждаше 60-дневно прекратяване на огъня и връщане на заложниците.

Макар от Тел Авив засега да няма официален коментар, заявката е, че мир ще има само, ако незабавно бъдат върнати всички заложници. От палестинска страна се чу предложение връщането им да стане на няколко етапа - идея, която не срещна одобрението на Израел. ООН и няколко световни лидери остро осъдиха плановете за окупация на Газа.