ИЗВЕСТИЯ

Израелската операция за превземане град Газа вече е в ход

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Нетаняху нареди града да бъде превзет по-рано от предварително планираното

Израелската операция за превземане град Газа вече е в ход. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху нареди града да бъде превзет по-рано от предварително планираното.

Говорителят на израелската армия бригаден генерал Ефи Дефрин обяви, че израелските части са заели позиции в покрайнините на града.

След дни на интензивни бомбардировки израелската армия започва сухопътна офанзива срещу град Газа.

"Не чакаме, започнахме предварителните операции и първите етапи на атаката срещу град Газа и вече силите на израелската армия държат покрайнините на град Газа", заяви Ефи Дефрин, говорител на израелската армия.

Израелската армия обгражда града от три страни.

"Ще усилим атаките срещу терористичната инфраструктура - под и над земята и ще прекъснем зависимостта на населението от Хамас", допълни Ефи Дефрин, говорител на израелската армия.

Израелските части действат в кварталите Зейтун и Джабалия. Повечето сгради там вече са разрушени. Заради операцията хората масово напускат града. Повечето се насочват към южните райони на Ивицата, които засега са най-безопасната зона там.

Израелската армия вече контролира 75 процента от територията на Ивицата Газа. Град Газа трябва да бъде превзет по-рано от планираното, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, но не уточни срокове. Заради операцията 60 000 резервисти са призовани да започнат военна служба до началото на септември.

Много от съюзниците на Израел осъдиха плана. Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че операцията "може да потопи региона в постоянна война". Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че планът ще доведе до още много жертви.

"Жизненоважно е да се постигне незабавно прекратяване на огъня в Газа и безусловно освобождаване на всички заложници", коментира генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

Израел все още не е дал официален отговор на предложението на Катар и Египет за 60-дневно примирие и освобождаване на част от заложниците.

В понеделник Хамас обяви, че приема предложението. Неофициално високопоставени израелски източници обявиха, че няма да приемат частично споразумение, а настояват за освобождаването на всички заложници.

Около 50 души все още са в плен на Хамас. Близки на пленените излязоха на пореден протест с настояване израелското правителство да се съгласи на сделка.

# Бенямин Нетаняху #Израел срещу Хамас #Газа #Хамас #Израел

