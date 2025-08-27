Джокович продължава след загубен сет, Дрейпър се отказа

Четирикратният шампион и бивш №1 в света Новак Джокович се класира за третия кръг на US Open, последен турнир от Големия шлем за сезона. Сърбинът победи представителя на домакините, който премина през квалификациите Сакари Свайда с 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1.

В петия си пореден мач в турнира американецът изпиваше физически затруднения от средата на втория сет срещу 24-кратния шампион в Големия шлем.

В първия сет пробиви нямаше и се стигна до тайбрек, който 22-годишният калифорниец спечели със 7-5 точки. Във втория сет сърбинът проби за 4:2, в осмия гейм пропусна два сетбола, но спечели следващия на свой сервис на нула. В третия сет американецът поведе с 3:1, но след това Джокович обърна развоя на частта, печелейки я с 6:3.

В четвъртия сет Свайда взе подаването си за 3:1 и сложи край на серията от 8 поредни гейма за Джокович. Очевидно бе, че мачът се доиграваше, и не отне много време на бившия №1 в света да приключи двубоя след комбинация сервис - мрежа. Срещата продължи малко над 2 часа и половина.

„Не съм доволен от тениса си днес, особено в първата част на мача. Но заслуга има и Сакари, който играеше наистина висококачествен тенис. Жалко, че очевидно се бореше с контузия към края на втория сет, но браво на него, че остана на корта. Беше очевидно, че не можеше да сервира толкова добре, колкото през първия и половината втори сет. Пожелах му всичко най-добро на мрежата, мисля, че играе наистина добре”, каза в интервюто на корта седмият поставен Джокович, който завърши срещата с 48 печеливши удара и 25 непредизвикани грешки срещу 39-30 за американеца.

38-годишният Джокович се класира за рекорден 75-и път за третия кръг на турнир от Големия шлем, с което изпревари Роджър Федерер (74) по този показател. Следващият му съперник ще е Камерън Нори или Франсиско Комесана.

Междувременно стана ясно, че полуфиналистът от миналата година и пети поставен сега Джак Дрейпър се оттегля от турнира заради контузия и така без игра за третия кръг се класира Зизу Бергс.



