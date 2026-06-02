Качулатият ибис се завръща в японски град десетилетия след изчезването му от страната

Осем качулати ибиса бяха пуснати на свобода в Централна Япония, десетилетия след като видът изчезна от страната, съобщи АП. Застрашените птици излетяха от дървените си кафези по време на официална церемония в град Хакуи на полуостров Ното - мястото, където те са били забелязани в дивата природа за последен път, отбелязва агенцията.

Местните жители ликуваха, когато птиците полетяха в небето в момента, в който престолонаследникът принц Акишино, съпругата му Кико и други официални лица прерязаха лентата около клетките. Осемте ибиса са отгледани в Център за опазване на природата на остров Садо след успешна програма за развъждане на вида в изкуствена среда.

Още десет пернати чакат да бъдат пуснати на свобода. Белите птици, наричани в Япония „токи“, са местен вид за Източна Азия и са ценени заради оранжево-розовите нюанси под крилата си и яркочервените шарки около очите. Ибисите изчезват от японския остров Хоншу през 70-те години на миналия век, застрашени от прекомерен лов и лоши екологични условия. Последният оцелял ибис, роден в Япония, умира през 2003 г. на остров Садо, припомня АП.

Популацията на птиците обаче беше възстановена, благодарение на подкрепата на Китай. Според Министерството на околната среда на Япония през 1999 г., благодарение на изкуствено размножаване от двойка, дарена от Китай, успешно се излюпва първият малък качулат ибис в изкуствена среда. От този момент нататък усилията за отглеждане и опазване помагат за възраждането на вида.

През 2008 г. десет от птиците, отгледани в центъра на остров Садо, са пуснати на свобода, като днес популацията им там наброява около 500 екземпляра, допълват от министерството.

Пускането на свобода на обичаните птици беше възприето и като добро предзнаменование за полуостров Ното, който все още се възстановява от опустошителното земетресение през 2024 г., отбелязва АП.