Калин Стоянов, ДПС-НН: Радев лансира популистки лъжи за "разпродажба" на държавата

Иво Никодимов
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
политически престрелки назначи калин стоянов вътрешен министър
Снимка: БТА/Архив
Депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов нарече думите на президента Румен Радев "популистка лъжа". Според Стоянов, говоренето на държавния глава внушава неистини и разделя българското общество.

В позицията си, публикувана в профила му във Фейсбук, Стоянов допълва, че Радев коментира изкуствено създадено напрежение от ПП-ДБ и казва, че промените в Закона за държавната собственост не предвиждат разпродажба на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в страната.

Стоянов заявява още, че "ДПС - Ново начало" няма да допусне държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било.

#държавни имоти #президента Румен Радев #Калин Стоянов

