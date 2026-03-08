БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Катастрофа с най-малко двама загинали на пътя Ъглен – Дерманци

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
полиция полицейска кола
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко двама души са загинали при катастрофа между два леки автомобила на пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско, съобщиха от ОД на МВР в Ловеч.

Сигнал за инцидента е получен около 14.40 ч. По първоначална информация в една от колите има жертви. От същия автомобил е изпаднал друг човек, който е откаран в болница. В другата кола, също по първоначална информация на полицията, няма тежко пострадали хора.

Извършват се огледи на място. Изясняват се причините за пътното произшествие под надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Движението по пътя Ъглен – Дерманци е ограничено, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). Въведен е обходен маршрут: Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ.

#Ловешко #германци #Ъглен #катастрофа #загинали

Последвайте ни

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иран избира нов лидер до часове?
4
Иран избира нов лидер до часове?
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
5
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
5
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Регионални

Катастрофа с моторист край село Катунци
Катастрофа с моторист край село Катунци
Дами на мотори отбелязаха 8 март с шествие в Бургас (ВИДЕО) Дами на мотори отбелязаха 8 март с шествие в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 02:50 мин.
По случай 8 март: Празник на две колела във Варна По случай 8 март: Празник на две колела във Варна
Чете се за: 00:57 мин.
Благотворителна кауза: Мъже и жени бягаха на токчета в Асеновград Благотворителна кауза: Мъже и жени бягаха на токчета в Асеновград
Чете се за: 03:40 мин.
Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Чете се за: 02:35 мин.
Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на специалисти продължава Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на специалисти продължава
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ