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Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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С госпожа Йотова имаме общо разбиране, което сигурно идва заради тази част с общата ни съдба в журналистиката. Ние имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласията – с диалог, с разговор. Това заяви в предаването "Още от деня" кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев.

"Президентската институция не е място за двама души, които да коментират първи всеки въпрос, да бъдат полюс, барикада, да налагат мнението си. Напротив", подчерта Вълчев.

Инициативният комитет, който подкрепя кандидат-президентската двойка Йотова-Вълчев, беше учреден днес.

"Става дума за близо 200 души от елита на България, които всъщност символизират това, което ние искаме да покажем с госпожа Йотова - че в нашата страна е възможно да живеем в съгласие по важните въпроси, които стоят пред България."

В словото си пред Инициативния комитет Вълчев цитира думи на свети Йоан Рилски.

"Започнах своето изказване пред Инициативния комитет с едни думи от завета на Св. Йоан Рилски, който съветва българите да живеят единодушно и единомислено, но той казва и още нещо. Който иска да води другите, трябва да бъде слуга на другите. И всъщност през всички тези десетилетия в „Дарик радио“, където помните предаването, което водих "Седмицата" винаги съм искал да чуя от хората, които искат да водят останалите, че всъщност са готови да им служат. Самата дума на латински, например, "министър", идва от това. И сега на мен се падна изпитанието на такава висока позиция, ако изборите бъдат успешни за нас с госпожа Йотова, да покажа това, което съм очаквал от тези, на които задавам въпроса", отбеляза Вълчев.

На въпрос ще продължи ли кандидат-президентската двойка Йотова-Вълчев политиката на президента Румен Радев, Вълчев отговори:

"Естествено е да бъдеш продължение за полезни неща. Това е нормалното в една страна, която иска да върви напред. Президентството не трябва да бъде барикада, нито полюс. Не можем да живеем във вечна караница, трябва да намираме начин да търсим общи решения. Голямата ни кауза трябва да бъде нашите деца да останат тук, в България".

Вижте целия разговор във видеото.

#кандидат-президентска двойка #кирил вълчев #президентски избори

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