БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Shorts
Деца
Колко дни преди цветница отбелязваме Лазаровден?
от
БНТ
A+
A-
12:47, 18.08.2025
Чете се за: 00:02 мин.
Деца
Копирано в клипборда
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
12:46, 18.08.2025
В коя държава се намира Шанхай?
12:33, 18.08.2025
Какви са щетите след пожара в Българово?
12:25, 18.08.2025
Спортни новини 18.08.2025 г. 12:25 ч.
12:22, 18.08.2025
На територията на коя държава се намира храмът в Луксор?
12:20, 18.08.2025
Кой италиански футболен клуб носи прякора "росонерите"?
12:18, 18.08.2025
Треньор в кой спорт е Хосеп Гуардиола?
12:10, 18.08.2025
Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци?
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Колко дни преди цветница отбелязваме Лазаровден?
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
ТОП 24
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
2
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
3
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
5
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...
6
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на...
Реклама
Най-четени
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
4
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Реклама
Още от: Shorts
Какво никога не можеш да ядеш на закуска?
В коя държава се намира Шанхай?
12:46, 18.08.2025
Чете се за: 00:02 мин.
На територията на коя държава се намира храмът в Луксор?
12:22, 18.08.2025
Чете се за: 00:02 мин.
Кой италиански футболен клуб носи прякора "росонерите"?
12:20, 18.08.2025
Чете се за: 00:05 мин.
Треньор в кой спорт е Хосеп Гуардиола?
12:18, 18.08.2025
Чете се за: 00:02 мин.
Кое е най - голямото тяло в Слънчевата система?
11:35, 18.08.2025
Чете се за: 00:02 мин.
Реклама
Водещи новини
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
12:05, 18.08.2025 (обновена)
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци?
12:10, 18.08.2025
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Нова идея: Родители на ученици да работят онлайн през летните месеци
12:27, 18.08.2025
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Какви са щетите след пожара в Българово?
12:33, 18.08.2025
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Слънчево и горещо в средата на седмицата и нова валежна обстановка...
13:21, 18.08.2025
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Делян Пеевски настоя за по-засилен контрол над фирмите за бързи...
11:27, 18.08.2025
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Цените на храните: Има ли поскъпване през последната седмица?
12:53, 18.08.2025
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Цените на имотите продължават да растат
10:39, 18.08.2025
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ