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Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователната дейност

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Koмиcиятa зa финaнcoв нaдзop oтнe лицeнзa зa зacтpaxoвaтeлнa дeйнocт нa дружеството „ДaллБoгг: Живoт и здpaвe" AД. А заради бизнес модела на застрахователя надзорът ще предаде случая на финансовото разузнаване в ДАНС.

Компанията беше лидер по ръст на пазара на застраховки „Гражданска отговорност", а към момента данните сочат, че има 290 хиляди активни полици.

Капиталовият недостиг, установен от надзора, е 280 млн. евро, като планът на компанията за стабилизиране не е бил одобрен. От Комисията уточниха, че дружеството ще продължи да покрива застраховките и успокоиха клиентите на „ДаллБогг“, че ако имат претенции, трябва да продължат да ги предявяват към застрахователя. Оттам засега са без коментар.

Васил Големански, председател на КФН: „Това, което ние наблюдавахме като поведение на дружеството беше продажба на застраховки под себестойност, но много по-важното нещо е, че продажбата на дъмпинг може да влоши финансовото състояние на целия този пазар.“

#„ДаллБогг Живот и здраве“ #застрахователна дейност #камисия за финанасов надзор #отнет лиценз #новини в Метрото

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