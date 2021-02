Коя е Мария Бакалова - първата българка с номинация за "Златен глобус"

Родена в Бургас на 4 юни 1996 г., Мария Бакалова завършва Националното училище за музикално и сценично изкуство "Панчо Владигеров", а през 2019г. и НАТФИЗ "Кръстю Сарафов" в класа на проф. Иван Добчев и проф. Маргарита Младенова.

"Започнах да пея на 5 или 6 години и след това започнаха и уроците по флейта. Но в един момент това не ми стигаше.

Исках да избягам от реалността,

разказва тя пред The New York Times.

След номинацията "Златен глобус", проф. Добчев сподели:

Още като студентка във втори курс, Мария Бакалова дебютира в киното във филма "XII а" на режисьора Маргарита Ралчева, който записа изключителен зрителски успех след показа си по кината у нас.

Първата й главна роля е на 18-годишната Яна във "Transgression" на режисьора Вал Тодоров. За нея тя получава награда за "най-добра актриса" на AltFF в Торонто през 2018 г.

Участва и в "Бащата" на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов и "Като за последно" на Ивайло Пенчев.

За кастинга за ролята в "Борат" 2, Мария научава от актьора и продуцент Юлиан Костов, който живее и работи във Великобритания и САЩ.

"Всичко започна миналата година, когато кастинг режисьорът Нанси Бишъп (на която често сътруднича) ме помоли да ѝ помогна с намирането на актриса, която да играе главната роля на тийнейджър във високобюджетна холивудска комедия", разказва в интервюто си Юлиян Костов за "Програмата".

"Нито тя, нито аз, знаехме кой е проектът

или замесените лица. Бях зает, а това щеше да е трудоемко и неплатено, но изглеждаше прекалено голяма възможност, за да я изпусна за сънародничките ми. По това време бях в Лос Анджелис и въпреки 10-те часа разлика за три дни успях да се свържа със 70 български актриси, които отговаряха на изискванията, и поисках да ми изпратят видео кастинги.

Седмица преди първия ѝ кастинг в Лондон със Саша решихме да работим заедно. Така станах неин мениджър и ментор, и преживяхме заедно

травматизиращия процес на селекция,

който продължи месеци".

В интервю за "Good Morning America", Саша Барън Коен споделя, че екипът на Борат е

интервюирал 600 жени от цял свят,

за да намери актриса за ролята на 15 годишната му дъщеря, и че Бакалова е "един от най-смелите актьори в историята."

Точно в това интервю той заявява, че:

По-късно Бакалова, ще разказва как това признание на Коен я е разплакало.

Още преди да излезе, филмът нашумява със сцената, в която адвокатът на Доналд Тръмп, Руди Джулиани дава "интервю" на мнима журналистка", изиграна от Бакалова (именно с подобна импровизация на кастинга за ролята, в която Бакалова убедително убеждава всички, че е журналист, екипът на Борат е единодушен, че тя е тяхната актриса). The Guardian описва сцената така: "Джулиани, на 76 години, може да бъде видян да

лежи назад на леглото, оправя ризата си,

бъркайки в панталона си. Борат ги прекъсва, като се вмъква и казва: „Тя е на 15. Тя е твърде стара за вас."

Руди Джулиани отговаря в Туитър на публикацията: "Видеото е пълна измислица. Прибрах ризата си, след като свалих звукозаписната техника. Никога преди, по време или след интервюто никога не съм се държал неуместно. Ако Саша Барън Коен намеква другояче, той е хладнокръвен лъжец ". Записът обаче е еднозначен.

С гостуването си в Шоуто на Джими Камъл заедно с Коен, два дни преди премиерата на филма Борат 2 на 23 октомври по Amazon Prim, Бакалова става най-коментираната актриса, заради убедителното и представяне в образа на Тутар Савгиев, която успява да накара водещия да си събуе панталона.

Мария Бакалова е

първата българка, оглавила класацията за популярност на IMDb

и единствената европейка, стояла на върха две седмици. Variety също я сложи в престижната си ежегодна класация "10 актьори, които да следим през 2020". Филмовите критици във Флорида, Чикаго и Ню Йорк я обявена за най-добра поддържаща актриса за 2020 г.

"Облечена с блуза и шорти с леопардов принт, изгряващата звезда Мария Бакалова беше сред приятелите на Къщата, за да гледа кинематографичното откриване на колекцията Dior Couture пролет-лято 2021 г. на Мария Грация Чиури."

Wearing a #DiorFall21 leopard-print blouse and shorts with #JAdior slingbacks, rising star actress Maria Bakalova was among the House friends to watch Monday's cinematic unveiling of the #DiorCouture Spring-Summer 2021 collection https://t.co/pVP8U02IfG by Maria Grazia Chiuri.