БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Крепостта Русокастро разкрива следите от ключови битки и събития в българската история

Мария Чернева от Мария Чернева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Една от най-оспорваните крепости, арена на много исторически битки – Русокастро все още крие неразказана история. Част от нея излезе сега наяве, след като археолозите успяха да разкрият 60 критични метра от крепостната стена, които са атакувани най-често.

На този гроб мястото му не е тук, пред крепостната стена. Не е и на защитниците, защото останките са на жена. Но бележи едно събитие, което е ключово за крепостта, а и за съдбата на цяла България.

Всички се опитват за превземат крепостта от северозапад. И затова защитниците са хвърляли тук най-много усилия.

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: "Едно от местата, където е удобно. Понеже тази скала почти навсякъде е пропаст. Но тук именно, ето по този склон, лесно да се придвижи един отряд, една армия и едни войници."

Затова и тук, най-често стената е била разрушавана, а после укрепвана. Археолозите засичат поне 4 строителни етапа. Следвайки ремонтите, те всъщност маркират най-горещите събития в историята на крепостта, а и на България.

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: "Всъщност първият етап, той много добре може да се види, е от 6-ти век, когато е изградена първата стена в скалния хълм. Вторият етап от средата на тринадесети век. Ето я тази стена, само ни е останало от 6-ти век. А след това през средата на 13 в. по времето на Асеневци, когато е изградена средновековната крепост, е добавена тази стена.

Мария Чернева: Усилена?

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: Да, и то много сериозно усилена. Става дебелината три метра. това е вече края на 13 в. Ето тук за тая част говорим и най-накрая вече през последните дни на 14 век там много добре се виждат едни ремонти от камъни на калова спойка. Т.е. за сто години имаме три преправки на тая стена. За сто години това е страшно много. Значи това говори за една много сериозна динамика на живота тук. За около 130-140 години тя е спомената в почти всички средновековни извори. Тук се е концентрирала войска, армия. Тук е бил лагерът на българската армия в няколко войни, лагер на византийската армия съответно е било през войната през 1331 г.

Мария Чернева: Царе, императори?

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: Да, Андроник Трети тук е бил обсаден след битката при Русокастро с цялата си армия. Фактически тук той буквално пада на колене и приема всички условия за мир от цар Иван Александър, понеже е бил осъден на смърт. Нямали са вода, нямали са храна вече. Другото важно нещо, което е - тук е било лагер и на българите на наемниците на българските царе - на татарите. През 1326-1327. Така че това е ключово място. Откриваме доста върхове на стрели - индикация изобщо за военния характер на тази част от съоръженията".

И защото тук стената трябва да е най-яка, учените са изненадани да открият врата - вход в крепостта. Кой строи вход на мястото на най-ожесточените атаки, в случая - на мястото на отбранителната кула?

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: "Византийците правят входа.

Мария Чернева: Спокойно им е.

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: Абсолютно. Ние сме в кулата, обаче към края на тринайсети век тази кула е ликвидирана. Тя просто е разрушена, нивелиран е със стените и е оформен този пилон от зидан каменен стълб за този вход, който снехме вече. И фактически това оформление на входа вече е завършено в края на 13-ти век. Той е пилон, стъпва върху този насип от камъни, който виждаме тук. И по този начин е оформено това пространство оттук – дотук, което представлява самия вход.

Мария Чернева: Какъв е смисълът на това правиш врата?

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: Имало е смисъл. Когато вече решават да има вход, ликвидират кулата и оттук се е влизало и излизало през самата крепост без кула.

Мария Чернева: Значи не е имало опасност, било е някакво по-спокойно време.

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: Да, това е краят на 13-ти век.

Мария Чернева: Ето една голяма панта от вратата.

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: Ето това е панта, оттук се въртяла оста на вратата. Страхотна находка."

Но вратата все пак е зазидана или спокойното време е свършило. След 1304 г. крепостта отново е българска. Половин век по-късно врагът неочаквано се оказва съвсем друг. И стените са безсилни да го спрат.

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: "Това е един от трите гроба.

Мария Чернева: Защитниците?

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: Може би е жена, защото тазът е доста разширен на скелета… много набързо е станало погребването Понеже виждате по профила, то почти няма не е положена пръст върху него. Което говорят че наистина така няма някакви извънредни обстоятелства, на плитко е изкопана ямичката едва е покрит с пръста
Не е място за некропол, няма църква наоколо, няма ординарен некропол - Така че това е следствие на някакви наистина извънредни обстоятелства

Мария Чернева: Чума?

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: Възможно е, така мисля поне."

Вече е изпратена проба от останките за ДНК анализ, който може със сигурност да потвърди дали наистина става дума за чума. Но пък косвените улики обръщат историята все в тази посока.

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: "По време на чумата, приблизително по данните, които имаме, около средата на 13 в. Рязко пада динамиката на монетната циркулация, по-небрежно става всичко, животът става по-небрежен. Виждате тук тези градежи как са много евтини, липсват вече средства, липсват пари, което говори за малко население. Когато има много население, има много данъци и тогава се правят нещата много качествен0. Тук виждаме едни много набързо направени, натрошени малки камъни, увиснали даже. В момента виждате как ги откриваме, което говори, че тогава вече чисто финансово нещата не стоят добре, замира живота, малко хора и друго нещо. От 1332 г. всъщност до битката при Русокастро оттам нататък тук нямаме регистрирани сериозни военни действия. Едва седемдесетте години турските армии ще дойдат насам.

Мария Чернева: Тук има ли кой да ги посрещне за по-сериозна съпротива?

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: Не, аз съм убеден, че нe. Има исторически извори, че мина така една страшна смърт. Просто е било нещо страшно."

Все пак личат сериозни усилия да се подсили крепостта. Археолозите, неочаквано за тях, разкриват допълнителни укрепления на стените с контрафорси.

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: "Ето ги тук. Първият е там горе, вторият е този, третия е този. Тук прекрасно се вижда как стената се е срутила, с този контрафорс е направено опора и стената е била доиззидана вече на камъни, на калова спойка, защото най-вероятно тогава вече са нямали пари за хоросан и това им е било под ръка. Най-евтиното, което са могли да направят. Значи говорим след чумната епидемия, след средата на 14-ти век и това нещо се е случило".

Най-голямото разрушение на крепостта не е от атаки и силен противник. Векове по-късно, когато крепостта отдавна не е военен бастион, България преминава през един от най-трудните си периоди, регистриран със сигурност от крепостните стени и малкото останало от лицето на стената.

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: "Този ред маркира нещо изключително важно за нас - маркира нивото на вадене на камъни в ново време. Тоест тези, които са ограбили камъните от тази стена, са слизали до тук, за да извадят тези цели камъни и както виждате в този профил, на това място в насипа липсват големи камъни от лицето. Всичко е ограбено, всичко е взето през последните стотина години.

Мария Чернева: Разпознавате ли ги камъните в къщите?

д-р Милен Николов – ръководител на археологическите разкопки: На някои места да. В Русокастро, в съседното село Желязово между другото има едно любопитно сведение от 1906 г. Мисля, че беше от бургаските вестници: една кола дялан камък - осем лева Това е било сериозно предизвикателство за хората, които са идвали тук и са вземали камъка и са го продавали в града. Освен това знаем по времето на Стамболийски какво става - там пък вече разрушението е тотално."

Или това е времето между двете войни, когато България търпи тежка икономическа и бежанска криза и за хиляди намерили спасение у нас е било важно да се подслонят. И крепостта, макар и разпръстната в основите на стотици къщи, отново е осигурявала сигурност и защита.

#"Новини от миналото"

Последвайте ни

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Още

Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти
Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти
АГ отделението в пернишката болница възобнови работата си АГ отделението в пернишката болница възобнови работата си
Чете се за: 00:57 мин.
Новите учебни планове: Защо училищата по изкуствата протестират срещу промените? Новите учебни планове: Защо училищата по изкуствата протестират срещу промените?
Чете се за: 03:15 мин.
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на Вътрешна Монголия "Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на Вътрешна Монголия
Чете се за: 01:12 мин.
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
Д-р Гергана Николова: Продължава практиката на самолечение и прием на антибиотици Д-р Гергана Николова: Продължава практиката на самолечение и прием на антибиотици
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР) Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР)
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР) Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Крепостта Русокастро разкрива следите от ключови битки и събития в...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ