Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов

На редовното си заседание правителството се очаква да гласува да се осигури бутилирана вода рт държавния резерв за Свищов и Плевен.

Предоставянето на помощ от държавата е по искане на кмета на община Свищов и областния управител на Плевен, за да се справят с бедственото положение заради безводието в района.

Проблемът с липсата на вода засяга над 260 000 българи в 89 общини.

За разрешаване на проблема държавата създаде Национален борд по водите.

На първото му заседание вчера стана ясно, че за решаване на проблема ще са необходими над 3 милиарда лева след като авариите и разрушените тръби изпреварват в пъти възстановяването на трасетата.