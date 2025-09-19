БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски - Лудогорец (състави)

Двата отбора имат по изиграни 7 двубоя в първенството, като столичани са лидер с 19 точки (6 победи и 1 равенство). Шампионите от Разград са втори със 17 точки след 5 победи и 2 хикса.

Левски - Лудогорец
Снимка: startphoto.bg
Левски приема Лудогорец в дербито от 9-ия кръг на Първа лига. Срещата започва в 20:30 часа на стадиона на „сините“ в София. Ето и стартовите състави:

Левски: Вуцов, Камдем, Макун, Димитров, Майкон, Търдин, Костадинов, Евертон Бала, Фабиен, Кирилов, Сангаре

Лудогорец: Падт, Нахмиас, Алмейда, Куртулуш, Сон, Чочев, Калоч, Нареси, Текпетей, Видал, Биле.

Двата отбора имат по изиграни 7 двубоя в първенството, като столичани са лидери с 19 точки (6 победи и 1 равенство). Шампионите от Разград са втори със 17 точки след 5 победи и 2 хикса.

