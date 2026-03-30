Левски обявява новия собственик на 24 май

Левски ще обяви новия си спонсор и собственик на клуба на 24 май, съобщиха за БГНЕС източници от клуба. Това ще стане на пресконференция в деня, в който "сините" ще честват 113 години от основаването си.

Договорът на компанията, която в момента издържа финансово клуба, изтича през август тази година.

Очаква се новият спонсор и собственик да е финансов фонд от чужбина, като преговорите са пред финализиране, остава да се уточнят дребни детайли.

Информациите за промяна на собствеността се появиха още в края на миналата година, като от ръководството уточниха, че се водят преговори за спонсорство с две компании, но не и за промяна на собствеността.

Впоследствие се разбра, че босът на Левски Наско Сираков е съгласен да продаде своя дял в клуба - над 90%, на новия спонсор.