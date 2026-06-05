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Лидия Шулева: Не само държавната администрация, а в целия публичен сектор има много раздути щатове

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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За последните 10 години населението на страната е намаляло с 10%, държавната администрация се е увеличила със същия процент, сочат данни на Института за пазарна икономика

лидия шулева държавната администрация целия публичен сектор раздути щатове
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Заради евентуална процедура по свръхдефицит държавната администрация е във фокуса на вниманието на правителството. Данни на Министерския съвет показват, че администрацията продължава да се сблъсква с недостиг на кадри, застаряващ персонал и значителен брой незаети щатни позиции. Ще има ли съкращения в държавния апарат, където работят над 133 хиляди души?

68% от работещите в администрацията са държавни служители. Това са близо 133 000 души. Данни за състоянието на администрацията на Министерския съвет за 2025-а сочат, че повече от 5 700 места остават незаети за период над 6 месеца. Това показва траен проблем с привличането и задържането на кадри.

Петя Георгиева, Институт за пазарна икономика: „Това са и първите кандидати за закриване и съкращаване. След като толкова дълго време администрацията не е успяла да намери служител за това място, тя или се оправя без него, или не е чак толкова необходим.“

Лидия Шулева, бивш министър на икономиката: „Не само държавната администрация, която е около 100 000 човека, а целият публичен сектор, който е може би над 600 000 души — там има страшно много раздути щатове.“

Над 40% от персонала е на възраст над 50 години. А изводът е, че администрацията е сравнително застаряваща. Почти 6% от хората са на възраст до 29 години или малко над 7 400 души. Най-много са работещите между 40 и 49 години.

Стъпка в правилната посока е и реформа по отношение на осигуровките. Според Лидия Шулева е нужно държавните служители сами да си ги плащат.

Лидия Шулева, бивш министър на икономиката: „Все още продължават така наречените категорийни работници, които не са променяни от 70-те години, при положение че условията на труд се променяха много. За тях осигуровката, която се плаща, е почти два пъти по-голяма от нормалната. Включително и МВР.“

Близо 4 500 служители имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но продължават да работят. Това представлява малко над 3% (3,3%) от всички заети. Само в МВР към 30 април тази година близо 1 100 души могат да се пенсионират, но още не са го направили.

Към 30 април 2026 година: 1 098 служители са достигнали пенсионна възраст в МВР.

Петя Георгиева, Институт за пазарна икономика: „Няма никаква причина в по-голяма част от случаите работно място да бъде заето от човек, който е придобил право на пенсия. Всичко, което е 13-та и 14-та заплата, ДМС-та, допълнително материално стимулиране, може съвсем спокойно да не се изплащат за известен период от време.“

Лидия Шулева, бивш министър на икономиката: „В МВР щатът за последните 20 години се увеличава двойно — около 30 000 тогава, около 60 000 сега. На първо място сме по разходи в съдебната система и на последно по доверие.“

Според данни на Института за пазарна икономика за последните 10 години населението на страната е намаляло с около 10%, докато държавната администрация се е увеличила със същия процент.


#Петя Георгиева #разходи на държавната администрация #държавна администрация #Лидия Шулева #Икономика

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