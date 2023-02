Ливърпул посреща Реал Мадрид в повторения на последния финал в Шампионската лига

Сблъсъкът между Ливърпул и Реал Мадрид несъмнено е един от гвоздеите в програмата на 1/8-финалите в тазгодишното издание на Шампионската лига, а тази вечер предстои да бъде изигран и първият двубой между двата тима на "Анфилд" от 22.00 часа българско време.

Отборът на Юрген Клоп определено изживява трудни времена, като "мърсисайдци" са едва на 8-то място в класирането на Висшата лига.

В последните си два двубоя обаче "червените" победиха градския съперник Евертън и борещия се за място в Шампионската лига през следващата кампания Нюкасъл, така че със сигурност тези успехи са върнали част от самочувствието на тима точно преди важния мач срещу Реал.

Мадридчани пък ще пристигнат на "Анфилд" в серия от четири поредни победи във всички турнири, като наскоро те си осигуриха трофея от световното клубно първенство, а освен това записаха и два поредни успеха в Ла Лига, за да запазят шансовете си в борбата за титлата с Барселона.

Другата добра новина за Реал е завръщането в състава на носителя на "Златната топка" Карим Бензема, който през миналия сезон бе с основна заслуга за "Кралския клуб" при спечелването на 14-та Шампионска лига. За съжаление на Карло Анчелоти той няма да може да разчита Тони Кроос и Орелиен Чуамени, които са с травми.

Проблеми не липсват и в лагера на домакините, където аут за двубоя са трайно контузеният Луис Диас и още Ибрахима Конате и Тиаго Алкантара. Под въпрос за мача на "Анфилд" е и уругвайският нападател Дарвин Нунес, който получи проблем в рамото по време на последния мач на "червените" в първенството.

Въпреки всички тези контузии в лагера на "мърсисайдци" ще бъдат пределно мотивирани за реванш, след като преди броени месеци те отстъпиха именно на Реал Мадрид във финала на последното издание на Шампионската лига. На "Стад дьо Франс" в Париж английският тим до голяма степен имаше превъзходство в играта, но отличният в онази вечер Тибо Куртоа заключи вратата си за Мохамед Салах и компания, а в същото време гол на Винисиус Жуниор осигури на "Кралския клуб" 14-та титла в най-престижния европейски клубен турнир.

Преди този двубой пък мадридчани бяха надиграли Ливърпул и в спора за трофея в Киев през 2018-та година, а през сезон 2020/21 успяха да ги елиминират в 1/4-финалите. Единственият случай, в който "червените" продължават напред, когато срещнат "Белия балет" е през далечния вече сезон 2008/09 с общ резултат 5:0, а особено впечатляващ е успеха с 4:0 на "Анфилд" в реванша.





